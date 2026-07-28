Naujienų portalui tv3.lt vyras pripažino, kad ši naujiena jį pradžiugino.
„Aš visada sakau ir sakysiu visą gyvenimą – svarbiausia, kad žmogus būtų laimingas. Svarbiausia, kad jis jaustųsi mylintis, pats mylėtų ir būtų mylimas. Jeigu ji jaučiasi laiminga, jeigu ji jaučiasi mylima, tai tokioje aplinkoje auga ir mūsų vaikai.
O jei vaikai matys šalia nelaimingą mamą ar nelaimingus tėvus, jie ir patys bus nelaimingi. Aš jai visada linkėjau laimės, meilės, nes ji labai nori būti mylima. Svarbiausia, kad dabar ji jaučiasi laiminga. Šiuo momentu ji tikrai yra laiminga“, – tv3.lt kalbėjo V. Partikas.
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Žinomas vyras pridūrė, kad jiedu su Justina dabar palaiko itin artimą ryšį ir vadina save draugais.
Primename, kad apie naujus jausmus jaunesniam mylimajam, kilusiam iš Lenkijos, J. Partikė prabilo savo „Instagram“ paskyroje.
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Moteris neslėpė emocijų dėl naujai užgimusių jausmų ir tikino esanti be galo laiminga.
„Ką galiu pasakyti, esu pasimetusi. Norėčiau daugiau jums visko papasakoti, kaip ir kas, bet reikia laiko. Ką galiu pasakyti – vienas gyvenimas, reikia mylėti save ir nepamiršti savęs.
O kai pamiršti save santykiuose, tai kokie čia santykiai. Keistai viskas. Bus, kaip bus, tikiuosi, kad viskas bus gerai“, – kalbėjo J. Partikė.
Justina pridūrė, kad naujas jos mylimasis ją žavi visokeriopai.
„Galiu pasakyti tik tai, kad iš išvaizdos negali spręsti apie žmogų visiškai. Ta prasme, tokios gražios sielos žmogaus, tokios didelės širdies nesu mačiusi. Taip, kaip jis atrodo, ir kokią širdį turi... Aš, realiai, jaučiuosi kaip princesė.
Norėčiau jums daugiau visko papasakoti, labai... Bet aš laiminga, bus kaip bus. Laužysime dabar liežuvį, mokysimės lenkų kalbą, o jis lietuvių“, – šyptelėjo Justina.
Moteris pridūrė, kad kalbos barjeras visiškai netrukdo džiaugtis naujais jausmais.
„Galite mane vadinti kaip norite, sakyti, ką norite, man visiškai nesvarbu. Aš noriu mėgautis kiekviena akimirka, kurią turiu. Tos akimirkos labai gražios. Mane žmogus mato iš vidaus, jis mane išgirsta ir taip netikėtai viskas. Visiškai netikėtai. Varšuvoje pabūnu.
Gyvenimas mėgsta pokštus, aš nieko panašaus nebūčiau tikėjusi. Žinojau tik vieną dalyką – jei jis atvažiuos į Lietuvą, jūs vis tiek pamatysite.
O šiaip visada sakiau, kad jaunesnio nenorėčiau, nenorėčiau užsieniečio, nes nesusišnekėčiau, bet susišnekame puikiai, tiek su juo, tiek su draugais. Visada yra visi vertėjai jei ką. Nėra jis labai jaunas jei ką, jam 32 metai, bet, sakau, kaip negali spręsti apie žmogų iš viršelio... Visiškai... Ką aš darau, 36 metai...“ – pasakojo J. Partikė.
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