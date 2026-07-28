Nidoje pasirodęs Gitanas Nausėda nustebino: akį traukė neįprasta įvaizdžio detalė

„Kuverto restoranane“ apsilankęs G. Nausėda vilkėjo baltus marškinius ir tamsų švarką, prie kurių priderino smėlio spalvas kelnes.
Tiesa, labiausiai akį traukė neįprasta avalynė – vietoje klasikinių batų prezidentas avėjo laisvalaikio tipo baltus sportbačius.
Nuotrauka pasirodė oficialioje „Kuverto restorano“ „Facebook“ paskyroje.
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„Džiaugiamės, kad Lietuvos Prezidentas savo vakarienei Nidoje pasirinko mus. Buvo malonu jį priimti“, – rašoma įraše.
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Gitanas NausėdaįvaizdisNida
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