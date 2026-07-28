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Nidoje pasirodęs Gitanas Nausėda nustebino: akį traukė neįprasta įvaizdžio detalė

2026 m. liepos 28 d. 12:09
Lrytas.lt
Neseniai socialiniuose tinkluose pasirodė prezidento Gitano Nausėdos (62 m.) nuotrauka, patraukusi ne vieno internauto dėmesį. Šį kartą populiariame restorane Nidoje apsilankęs G. Nausėda nustebino neįprastu aprangos deriniu.
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„Kuverto restoranane“ apsilankęs G. Nausėda vilkėjo baltus marškinius ir tamsų švarką, prie kurių priderino smėlio spalvas kelnes.
Tiesa, labiausiai akį traukė neįprasta avalynė – vietoje klasikinių batų prezidentas avėjo laisvalaikio tipo baltus sportbačius.
Nuotrauka pasirodė oficialioje „Kuverto restorano“ „Facebook“ paskyroje.

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„Džiaugiamės, kad Lietuvos Prezidentas savo vakarienei Nidoje pasirinko mus. Buvo malonu jį priimti“, – rašoma įraše.
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