Paaiškėjo netikėtų detalių apie naują J. Partikės mylimąjį: „Merginos – saugokitės“

Pasirodo, prieš kelerius metus Arekas dalyvavo lenkiškame realybės šou „Meilės sala“, kur ieškojo antrosios pusės.
Kaip skelbė glamour.pl, Arekas kurį laiką gyveno Norvegijoje, kur dirbo fizinį darbą.
„Kasdien dirbu fizinį darbą Norvegijoje, o čia atvykau tam, kad rasčiau savo gyvenimo meilę. Mėgstu pats žengti pirmą žingsnį, tačiau man visai netrukdo ir tai, kai iniciatyvos imasi moteris.
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Žinau, kad aš traukiu moteris, bet niekada tuo nesinaudojau, nes buvau rimtuose santykiuose. Deja, jie baigėsi. Dabar esu laisvas, tad merginos – saugokitės“, – realybės šou kalbėjo Arekas.
Įvardyti ir jo pomėgiai – repas, kovos menai, sporto salė bei tatuiruotės. Tiesa, dabar pagrindinis jo užsiėmimas yra būtent darbas tatuiruočių salone.
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2021 m. minėtame portale buvo skelbiama, kad Arekas buvo užmezgęs dvejus romantinius santykius. Pirmieji truko aštuonerius metus, o antrieji – trejus.
Tada Arekas tikino, kad lūkesčių savo partnerei neturi, tačiau kaip būtiną sąlygą jis įvardijo natūralumą.
Taip pat prieš kelis metus vyras tikino, kad jo svajonių mergina – įdegusi brunetė, turinti tvirtą kūno sudėjimą.
Galiausiai vyras pripažino norintis realybės šou metu surasti savo gyvenimo meilę ir pareiškė, kad dėl jo kraustytųsi į kitą pasaulio galą.
Visgi panašu, kad keliauti tolimų atstumų neprireiks – J. Partikė savo „Instagram“ paskyroje užsiminė, kad Arekas galimai planuoja iš Lenkijos persikelti gyventi į Lietuvą.
Primename, kad apie naujus jausmus jaunesniam mylimajam, kilusiam iš Lenkijos, J. Partikė prabilo savo „Instagram“ paskyroje.
Moteris neslėpė emocijų dėl naujai užgimusių jausmų ir tikino esanti be galo laiminga.
„Ką galiu pasakyti, esu pasimetusi. Norėčiau daugiau jums visko papasakoti, kaip ir kas, bet reikia laiko. Ką galiu pasakyti – vienas gyvenimas, reikia mylėti save ir nepamiršti savęs.
O kai pamiršti save santykiuose, tai kokie čia santykiai. Keistai viskas. Bus, kaip bus, tikiuosi, kad viskas bus gerai“, – kalbėjo J. Partikė.
Justina pridūrė, kad naujas jos mylimasis ją žavi visokeriopai.
„Galiu pasakyti tik tai, kad iš išvaizdos negali spręsti apie žmogų visiškai. Ta prasme, tokios gražios sielos žmogaus, tokios didelės širdies nesu mačiusi. Taip, kaip jis atrodo, ir kokią širdį turi... Aš, realiai, jaučiuosi kaip princesė.
Norėčiau jums daugiau visko papasakoti, labai... Bet aš laiminga, bus kaip bus. Laužysime dabar liežuvį, mokysimės lenkų kalbą, o jis lietuvių“, – šyptelėjo Justina.
Moteris pridūrė, kad kalbos barjeras visiškai netrukdo džiaugtis naujais jausmais.
„Galite mane vadinti kaip norite, sakyti, ką norite, man visiškai nesvarbu. Aš noriu mėgautis kiekviena akimirka, kurią turiu. Tos akimirkos labai gražios. Mane žmogus
mato iš vidaus, jis mane išgirsta ir taip netikėtai viskas. Visiškai netikėtai. Varšuvoje pabūnu.
Gyvenimas mėgsta pokštus, aš nieko panašaus nebūčiau tikėjusi. Žinojau tik vieną dalyką – jei jis atvažiuos į Lietuvą, jūs vis tiek pamatysite.
O šiaip visada sakiau, kad jaunesnio nenorėčiau, nenorėčiau užsieniečio, nes nesusišnekėčiau, bet susišnekame puikiai, tiek su juo, tiek su draugais. Visada yra visi vertėjai jei ką. Nėra jis labai jaunas jei ką, jam 32 metai, bet, sakau, kaip negali spręsti apie žmogų iš viršelio... Visiškai... Ką aš darau, 36 metai...“ – pasakojo J. Partikė.
Justina PartikėmylimasisSantykiai
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