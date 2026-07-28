Beje, čia pat gydytoja dirba ir jo buvusi žmona Justina Aleksaitė, su kuria skirtingais keliais pasuko praėjusių metų rugsėjį.
Apie karjeros pokyčius P. Poderskis pranešė „Linkedin“ profilyje. Povilas paskelbė, kad „Džiaugsmo klinikoje“, kurioje yra akcininkas ir vadovas, jis dirba nuo šių metų liepos mėnesio.
„Praėjusią savaitę uždariau valdžios duris ir sekančią dieną jau grįžau į privatų sektorių. Sakoma, kad nuovargis yra tik emocija, o kai esi teisingame kelyje tokia emocija neaplanko. Tad pilnu greičiu judu į priekį kaip „Džiaugsmo klinikos“ vadovas ir planuoju kitus projektus.
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Gyvenimas per pastaruosius metus su visom savo katastrofom ir posūkiais labai daug išmokė. Atsirinkti žmones, aplinką, atrasti ramybę, kovoti už save ir suprasti, kas tikrai gyvenime svarbu. Medicinos sritis man nėra nauja.
Nemažai prie jos prisiliečiau tiek kurdamas šią kliniką, tiek anksčiau kai dirbau savivaldybės administracijoje ir dirbome su COVID pandemijos valdymu. Kiekviename versle ar projekte svarbu tinkamai paskirstytos atsakomybės, užduotys ir veikiantys procesai. Labai patinka, kad galiu kas dieną su tuo dirbti ir spręsti problemas.
Mano prioritetas dabar aktyvus darbas prie klinikos skaitmenizacijos procesų ir nuotolinių paslaugų plėtros. Bet svarbiausia ir kas daugiausiai džiaugsmo teikia tai matyti klientus, kuriems padedame išspręsti sveikatos ar medicinos problemas. Turime nuostabią, profesionalių ir draugiškų gydytojų komandą, kuri tam pasiruošus, tad jeigu turėsite kokių klausimų su savo sveikata, galite rašyti ir man, padėsiu susiorientuoti“, – pranešė P. Poderskis.