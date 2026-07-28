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Žvagulių šeima plečia verslą: paskelbė darbo skelbimą ir atskleidė siūlomą atlyginimą

2026 m. liepos 28 d. 17:30
Lrytas.lt
Inetos ir Ąžuolo Žvagulių šeimos verslas – plečiasi. Socialiniuose tinkluose žinomas vyras pasidalijo darbo skelbimu.
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Verslininkas sostinės prekybos centre „Nordika“ ieško šakočių pardavėjo.
Plačiau, ko tikimasi iš darbuotojo ir kokio atlygio jis gali tikėtis paviešinta skelbime.
Tikimasi, kad darbuotojas bus atsakingas už prekybinės salos priežiūrą, produkcijos pardavimą, malonų klientų aptarnavimą taip pat gebės dirbti kasos aparatu ir paruošti užsakymus.

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„Žvagulių šeimos šakočiai plečiasi! Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos! Laukiame jūsų!“, – pridėta skelbime.
Jame nurodyta, kad iš darbuotojo tikimasi, jog darbo vietoje jis bus slenkančiu grafiku nuo 9.45 iki 21 val.
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