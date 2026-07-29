Gyčiui Volkavičiui ir vienai iš jo trijų žmonų iškviesta policija: neslėpė ašarų

Socialiniuose tinkluose neslėpdamas ašarų jis pasakojo, kad prie šeimos grožio salono įvyko konfliktas.
Po darbo pavargusi jo žmona Michelle nesutiko iš Baltarusijos grįžusiam vyrui padaryti masažo, todėl jie apsižodžiavo.
Netrukus jie salono durų atvyko policijos pareigūnai.
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„Mūsų šeimoje – smurtas artimoje aplinkoje. Atvyko policija. Vaiko teisių apsaugos tarnybos pagalbos neprireikė“, – Instagrame rašė Gytis plačiau papasakojęs visą istoriją. „Mums buvo iškviesta policija. Su Michelle apsižodžiavome, apsišaukėme išeidami iš grožio salono. Kadangi aš grįžau iš Baltarusijos ir buvau žiauriai pavargęs, nemiegojęs, paprašiau 10 min. trukmės masažo. Ir Michelle nesutiko, metė tokį pultelį į žemę.
Aš supykau, kad ji metė pultelį, nes neįsijungs mūsų lempos. Ir ji pradėjo šaukti… Aš nešaukiau, tik ji šaukė. Ir paskui kažkoks praeivis iškvietė policiją. Pirmąkart gyvenime turėjome atsakinėti į klausimus.
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Mes abu pasakėme, kad čia buitinis konfliktas. Bet vis tiek reikėjo atsakyti į klausimus mums abiem kartu ir jai vienai atskirai prie kompiuterio. Ji atsakė į tuos klausimus. Ir ji dabar pasakys, kuo čia viskas baigėsi – ar mums leis grįžti namo…“, – kalbėjo Gytis.
„Mes susipykome dėl masažo. Jis manęs paprašė 10 min. masažo. Sakiau, kad esu pavargusi, noriu pailsėti. Bet jis manęs vis tiek prašė. Aš pradėjau rėkauti koridoriuje, prie išėjimo iš salono. Sakiau: „Ne, aš noriu pailsėti“.
Tuo metu žmonės ėjo pro šalį ir išgirdo, kad rėkiu. Turbūt pagalvojo, kad mes pykstamės. Ir tada atėjo policija“, – istoriją papildė Michelle.
Kalbėdami pora svarstė, jog taip galėjo nutikti, jog Gyčio žmona turi labai stiprų balsą ir tai galėjo patraukti dėmesį. Ši patirtis išgąsdino tiek Michellę, tiek jos vyrą. Ji prisipažino, jog kalbant su pareigūnais drebėjo kojos, o Gytis po įvykio neslėpė ašarų.
„Įsėdęs į mašiną po to viso konflikto apsiverkiau, nes man pasidarė skaudu. Jeigu mes priėjome tokio lygio, kad policija atvažiuoja… Tiesiog apsiašarojau. Tada ji mane apkabino, pabučiavo. Gailėjosi, kad taip viskas atsitiko. Bet juk aš irgi nesitikėjau, kad taip gali būti. Pirmąkart gyvenime“, – kalbėjo jis.
Instagrame Gytis taip pat pridėjo, jog apžiūrėjus kūną ir neradus smurto požymių bei gavus „teisingus“ atsakymus į užduotus klausimus, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis nebuvo išduotas.
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