Paviešintoje ištraukoje matyti, kad laidoje apsilankė aktorius Giedrius Savickas, reperis Konstantinas Lilas, laidų vedėja Laura Dragūnaitė, keliautojas Paulius Samoška.
Tiesa, šį kartą reperiui D. Ježeriui-OG Version užkliuvo tai, ką laidoje pasakė Lilas.
Panašu, kad laidoje jis žaidė žaidimą „Sex, marry, kill“, kuriame jam teko pasirinkti, kokią moterį norėtų vesti, su kuria užmegzti trumpą romaną, o kurią pašalinti iš žaidimo.
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Žaidimo metu Lilui teko rinktis iš kelių žinomų moterų, tačiau trumpoje ištraukoje įvardytos tik dvi – nuomonės formuotoja Karolina Meschino ir dainininkė Jessica Shy.
Netrukus reperis pateikė savo atsakymą.
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„Sex – Karoliną Meschino, kill – Jessica Shy, nes ji visus apdovanojimus pasiima“, – šmaikštavo reperis.
Toks Lilo atsakymas pralinksmino publiką, tačiau pasirodžius įrašui D. Ježerys leido suprasti, kad šis juokelis jam nepasirodė nė kiek juokingas.
Po įrašu jis paliko trumpą komentarą, kuriame pasirodė ir necenzūrinis žodis.
„Du d**eliai atsisėdę kalba“, – rėžė D. Ježerys-OG Version.
Lilas ir InnomineDominykas Ježerys-OG VersionKarolina Meschino
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