Antanas Nedzinskas prabilo apie skaudžią diagnozę

Naujienų portalui delfi.lt A. Nedzinskas atskleidė, kad jam diagnozuota miego apnėja.
Apie tai politikas prakalbo paskelbus žinią, kad pacientams, sergantiems obstrukcine miego apnėja, taps lengviau gauti vieną veiksmingiausių šios ligos gydymo priemonių – nuolatinio teigiamo slėgio palaikymo kvėpavimo takuose deguonies aparatus.
Sveikatos apsaugos ministrui pasirašius įsakymą, nuo šių metų liepos 24 d. šie aparatai yra įtraukti į Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių sąrašą.
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„Kadangi man nustatyta miego apnėja, kiekvieną naktį naudoju medicininę įrangą. Dabar jaučiuosi labiau pailsėjęs, pagerėjo savijauta ir tam tikri mano gebėjimai“, – portalui delfi.lt pasakojo A. Nedzinskas.
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Miego apnėja – rimtas miego sutrikimas, dėl kurio miegant žmogaus kvėpavimas trumpam sustoja arba tampa labai paviršutiniškas. Tai yra rimta, tačiau valdoma būklė, kurią svarbu laiku diagnozuoti ir gydyti.
Antanas NedzinskasSveikatadiagnozė
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