ŽmonėsVeidai ir vardai

Antanas Nedzinskas prabilo apie skaudžią diagnozę

2026 m. liepos 30 d. 12:43
Lrytas.lt
Seimo narys Antanas Nedzinskas (45 m.) dar praėjusių metų pabaigoje tikino susidūręs su sveikatos problemomis. Dabar politikas prabilo apie skaudžią diagnozę, kurią išgirdo iš gydytojų.
Daugiau nuotraukų (8)
Naujienų portalui delfi.lt A. Nedzinskas atskleidė, kad jam diagnozuota miego apnėja.
Apie tai politikas prakalbo paskelbus žinią, kad pacientams, sergantiems obstrukcine miego apnėja, taps lengviau gauti vieną veiksmingiausių šios ligos gydymo priemonių – nuolatinio teigiamo slėgio palaikymo kvėpavimo takuose deguonies aparatus.
Sveikatos apsaugos ministrui pasirašius įsakymą, nuo šių metų liepos 24 d. šie aparatai yra įtraukti į Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių sąrašą.

A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką

„Kadangi man nustatyta miego apnėja, kiekvieną naktį naudoju medicininę įrangą. Dabar jaučiuosi labiau pailsėjęs, pagerėjo savijauta ir tam tikri mano gebėjimai“, – portalui delfi.lt pasakojo A. Nedzinskas.
Susiję straipsniai
Po metų darbo žurnalą „ELLE Lithuania“ palieka Agnė Gilytė

Po metų darbo žurnalą „ELLE Lithuania“ palieka Agnė Gilytė

Jessicos Shy įrašas sprogdina internetą: jausmingas vaizdo klipas nepaliko abejingų

Jessicos Shy įrašas sprogdina internetą: jausmingas vaizdo klipas nepaliko abejingų (2)

Valdovų rūmuose – „Kinas po žvaigždėmis“: į romantiškiausią vasaros renginį atvyko būrys garsių žmonių

Valdovų rūmuose – „Kinas po žvaigždėmis“: į romantiškiausią vasaros renginį atvyko būrys garsių žmonių

Miego apnėja – rimtas miego sutrikimas, dėl kurio miegant žmogaus kvėpavimas trumpam sustoja arba tampa labai paviršutiniškas. Tai yra rimta, tačiau valdoma būklė, kurią svarbu laiku diagnozuoti ir gydyti.
Antanas NedzinskasSveikatadiagnozė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.