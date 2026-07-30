Eglės Jakštytės šeimą sukrėtė netikėta nelaimė: „Atrodė, kad pasaulis trumpam sustojo“

Socialiniuose tinkluose ji publikavo įrašą, kuriame – ji kartu su tėčiu. Eglė atskleidė, kad jį buvo ištikę sveikatos problemos.
„Prieš dvi savaites atrodė, kad pasaulis trumpam sustojo. Tetuką ištiko infarktas..
Šiandien jis jau reabilitacijoje. Kiekvieną dieną eina po kelis kilometrus, atkakliai dirba su savimi ir po truputį stiprėja. Žiūrėdama į jį negaliu nesižavėti. Kiek jame daug valios, užsispyrimo ir noro kuo greičiau sugrįžti į visavertį gyvenimą.
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Tačiau labiausiai mane įkvepia tai, kaip jis priima šį gyvenimo etapą. Net tada, kai gulėjo ligoninėje po infarkto ir niekas dar nežinojo, kas bus toliau, jis neprarado šypsenos. Išliko pozityvus. Ir aš tikiu, kad būtent toks požiūris jam padeda sveikti.
Vakar kartu pasivaikščiojome, šiek tiek pagrybavome, pauogavome, daug juokėmės. Vis žiūrėjau į jį ir galvojau, kokia esu laiminga, kad galiu jį apkabinti.
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Tokios akimirkos labai primena, kas gyvenime iš tiesų svarbu. Kai atsikeli ryte ir nieko neskauda. Kai tavo artimieji yra šalia. Kai gali būti kartu. Atrodo, tokie paprasti dalykai, bet juose telpa tiek daug laimės.
Dažnai laimės ieškome kažkur toli, nors ji gyvena visai čia pat.
Esu be galo dėkinga, kad turiu tokį tėtuką. Jis mane moko, kad ne visada galime pasirinkti, kas mums nutiks, bet visada galime pasirinkti, kaip į tai reaguosime.
Linkiu kiekvienam, net ir pačiomis sunkiausiomis akimirkomis, neprarasti vilties, pozityvumo ir šypsenos. Tikiu, kad tai kartais tampa daug stipresniu vaistu, nei mums atrodo.
Myliu tave, tetuk“, – socialiniuose tinkluose rašė žinoma moteris.
Eglė JakštytėtėtisInfarktas
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