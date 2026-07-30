Jessicos Shy įrašas sprogdina internetą: jausmingas vaizdo klipas nepaliko abejingų

Gitaristui Džiugui Juzėnui akomponuojant, Jessica Shy gyvai atliko naujausią dainą „Jeigu būčiau“.
Jausmingas vaizdo įrašas sulaukė virš tūkstančio patiktukų ir daugybės komentarų.
Tai – tarsi graži Jessicos Shy padėka savo klausytojams.
„Ačiū, kad klausotės „Liepos“. Vos nepamečiau proto, pasiryžusi išleisti penktąjį albumą prieš pat Vingio parko koncertus.
Džiugu pagaliau jausti, kad buvo verta. Su Džiugu Juzėnu prisiminėm reelsų laikus“, – brūjštelėjo Jessica Shy, kuri savo koncertus Vingio parke surengs rugpjūčio 28 ir 29 dienomis.