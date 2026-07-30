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Mirė garsus fotografas Karlas Ramusis (1)

2026 m. liepos 30 d. 10:41
Lrytas.lt
Fotografų bendruomenę pasiekė skaudi žinia. Eidamas 57-uosius gyvenimo metus mirė garsus fotografas Karlas Ramusis.
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Skaudžia žinia feisbuke pasidalijo jo dukra Emilija Ona.
„Su dideliu liūdesiu pranešame, kad vakar teko atsisveikinti su mūsų mylimu tėveliu. Esame dėkingos už kiekvieną kartu praleistą akimirką, už jo meilę, rūpestį, juoką ir viską, ko jis mus išmokė.
Kviečiame visus, norinčius atsisveikinti ir pagerbti jo atminimą, rytoj, liepos 30 d. 9 – 15 val. Vilniaus laidojimo namuose, Sietyno g. 14. 15 val. lydėsime į Karveliškių kapines, kur vyks atsisveikinimo ceremonija.
Dėkojame kiekvienam, kuris buvo kartu šiuo sunkiu laikotarpiu ir lydės jį į paskutinę kelionę.
Ilsėkis ramybėje, tėti. Visada Tave mylėsime“, – rašė ji.
Karlą visuomenė žinojo kaip menininką, mėgusį įamžinti Lietuvos kultūros ir meno gyvenimą. Jo fotografijose įamžinti įvairūs renginiai, parodos, spektakliai, aktoriai.
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