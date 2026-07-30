Pijus Opera atskleidė, kuo gyvena šiandien: jo gyvenime – nauji vėjai

Anykščiuose rugpjūčio 13–15 dienomis vyksiantis kultūros festivalis „Purpurinis vakaras“ savo scenoje taip pat sulauks Pijaus Operos. Atlikėjas festivaliui rengia repo pasirodymą, taip pat jis taps didžiojo grupių dienos koncerto vedėju.
„Pirmą kartą dalyvausiu festivalyje „Purpurinis vakaras“, būsiu ir žiūrovas, ir klausytojas, ir atlikėjas, ir vedėjas, – juokiasi Pijus. – Vedėju būti kartais tenka, jaučiu, kad patinka. Vasarą renginių labai daug, dar vienas didelis koncertas rugpjūčio pradžioje nusimato ir Vilniuje, „Vasaros terasoje“.
Pijaus Operos vardas skamba vis garsiau, tačiau atlikėjas vengia kalbėti apie karjeros viršūnes.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
„Išsigąstu kiekvieną kartą, kai išgirstu apie aukščiausią karjeros pakilimą. Jei lyginsime su praeitimi – galbūt taip. Bet nenorėčiau, kad tai būtų taškas. Tikiuosi, kad dabartinis etapas yra aukščiausias tik iki kito pakilimo“, – jis sako.
Atrodytų, šiandien Pijų Operą daugelis pažįsta kaip vieną ryškiausių improvizacijos meistrų ir reperių, tačiau pats kūrėjas savo pasaulį pirmiausia sieja ne su muzika, o su kalba.
Susiję straipsniai
„Lietuvių kalba man yra įrankis. Vienintelis būdas, kuriuo gebu reikšti save – kūrėją ir žmogų. Tai teritorija, kurioje man pavyksta įprasminti save eilėraščiuose ir dainose. Jokia kita kalba to padaryti negalėčiau“, – sako jis.
Ypatingas atlikėjo santykis su kalba gimė dar vaikystėje. Pijaus mama yra baigusi lietuvių filologiją, močiutė dirbo lietuvių kalbos mokytoja, todėl gimtasis žodis jo namuose visada buvo vertybė.
„Labai anksti nusprendžiau, kad noriu kurti tik lietuviškai. Tėvai manyje pasėjo lietuvių kalbos vertę, padėjo atrasti jos muzikalumą. Pamenu, dar trylikos sakydavau, kad lietuvių kalba yra labai daininga“, – prisimena jis.
Pastaruoju metu jo koncertuose vis daugiau vietos užima ne tik improvizacija, bet ir poezija, kitų muzikos žanrų paieškos. Vis dėlto, kaip pats sako, repas išlieka jo teritorija, o žanrai susisieja.
„Visada sakau, kad RAP – tai Rhythm and Poetry, ritmas ir poezija. Jei reikėtų rinktis tarp ritmo ir poezijos, rinkčiausi poeziją. Viskas, ką dariau gyvenime, pirmiausia buvo apie tekstą, apie kalbą. O kalba juk irgi turi savo ritmą, taigi, jis ir tekstas yra neatskiriami“, – tikina jaunosios kartos atlikėjas, kurį šiandien savo scenose nori matyti daugelio koncertų ir festivalių organizatoriai.
Pijus Opera su grupe „Purpuriniame vakare“ pasirodys rugpjūčio 15-osios vakarą, festivalio pabaigos koncerte, kuriame taip pat dalyvaus Aurimas Liudvinavičius, Gytis Ambrazevičius, Živilė Mackevičiūtė, grupė „Baltos varnos“, Andrius Kaniava, Domantas Razauskas ir
Saulius Petreikis, „Kamanių šilelis“, grupė iš Airijos „Culchie“, Alina Orlova su Pauliumi Vaškeliu ir Aidu Gecevičiumi, Viktoras Prapras su gyvo garso grupe. Koncerte tradiciškai bus įteikta Sauliaus Mykolaičio premija, o jį ves televizijos laidų vedėjas Ignas Krupavičius.
Kultūros festivalis „Purpurinis vakaras“ Anykščiuose – rugpjūčio 13–15 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Daugiau informacijos apie programą www.purpurinisvakaras.lt