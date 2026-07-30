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Po metų darbo žurnalą „ELLE Lithuania“ palieka Agnė Gilytė

2026 m. liepos 30 d. 10:12
Lrytas.lt
Mažiau nei prieš metus žurnalo „ELLE Lithuania“ tapusi stilistė, drabužių prekės ženklo „Capsule by Agnė Gilytė“ įkūrėja Agnė Gilytė pranešė apie pokyčius. Ji užveria „ELLE Lithuania“ duris.
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Apie tai ji paskelbė savo feisbuko paskyroje.
„Praėjusią vasarą ištariau TAIP dar vienai naujai pradžiai. Šiandien, su didžiuliu dėkingumu ir pasididžiavimu, sakau AČIŪ. Kai 2025 m. birželį gavau Tadas Bruzgulis pasiūlymą tapti ELLE Lithuania vyriausiąja redaktore, priėmiau jį kaip didelį profesinį įvertinimą, o kartu – kaip natūralią mano pačios 20+ metų kurto kelio tąsą.
Tiesa, akimirką sudvejojau. Juk žinot, kokį spalvingą ir aktyvų gyvenimą gyvenu: kuriu sėkmingą ir augantį verslą, puoselėju santykius su šeima ir artimiausiomis draugėmis, o taip pat – nuolat keliauju ir su smalsumu pasineriu į daugybę skirtingų veiklų.
Ir vis tik sutikau: su tuo maloniu, pilvą kutenančiu jauduliu ir ambicija pripildyti žurnalo turinį nauja kokybe. Bei įsivardnau terminą – vienerius metus. Per 12 mėnesių į jūsų lentynas nugulė 10 ELLE Lithuania numerių. Už kiekvieno jų – daugybė komandinio ir solo darbo valandų, drąsių sprendimų, naujų turinio krypčių, tekstų, autorių bei pašnekovų.
Ir štai, saulei apsisukus 365 kartus aplink žemę, atsisveikinu su ELLE Lithuania ramia širdimi ir tvirtu žinojimu, kad tiek į žurnalo puslapius, tiek į pastaruosius metus sudėjau daug savo energijos, patirties ir meilės. ELLE (JI) visada buvo esminė mano gyvenimo ir kūrybos ašis. Aplink ją sukasi skirtingi mano vaidmenys, projektai, etapai. Formos keičiasi, tačiau JI visada lieka.
Todėl šiandien dėkoju visai redakcijos komandai, autoriams, pašnekovams ir kiekvienai moteriai, kuri rinkosi skaityti, į(si)kvėpti ir augti kartu. O aš su didžiuliu smalsumu verčiu dar vieną savo istorijos puslapį“, – rašė A. Gilytė.
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