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Žinoma lietuvė sulaukė neįtikėtinos žinios: į koncertą pakvietė pats Pitbull

2026 m. liepos 30 d. 15:16
Lrytas.lt
Jau liepos 31-ąją Lietuvoje įvyks grandiozinis pasaulinės muzikos žvaigždės Pitbull šou, kurio laukia tūkstančiai gerbėjų. Tuo tarpu žinoma lietuvė, nuomonės formuotoja Goda Problema sulaukė neįtikėtinos žinios – ji tikino gavusi kvietimą į koncertą iš paties atlikėjo.
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Apie tai ji prabilo savo „Instagram“ paskyroje.
Goda paviešino vaizdo įrašą, kuriame parodė, kaip atrodo kvietimas.
Nuomonės formuotoja pademonstravo jai atsiųstus lapus, kuriuose nurodyta, kad ji kviečiama atvykti į Pitbull koncertą kaip VIP svečias.

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„Pitbullis mane pakvietė į savo koncertą ir dar atsiuntė išgert. Nu gerai, tikrai ateisiu. Myl, pitbuliau“, – šyptelėjo Goda.
Taip pat Goda pasirodė su pliką galvą imituojančia kepurėle, kuri jau spėjo tapti Pitbull koncertų pagrindiniu akcentu.
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Primename, kad Latvijoje turėjęs vykti atlikėjo pasirodymas paskutinę minutę buvo atšauktas. Pranešta, kad koncertas neįvyks dėl techninių kliūčių.
Vis dėlto, po kiek laiko pasirodė žinia, jog vilties įvykti šou dar yra. Tiesa, pasirodymas būtų perkeltas į kitą datą.
Pasirodžius žiniai apie Rygoje atšauktą koncertą nerimo neslėpė ir lietuviai. Visgi renginio organizatoriai patvirtino, kad pasiruošimo darbai vyksta pagal planą, tad koncertas Kaune tikrai įvyks.
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