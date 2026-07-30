Žinoma lietuvė sulaukė neįtikėtinos žinios: į koncertą pakvietė pats Pitbull

Apie tai ji prabilo savo „Instagram“ paskyroje.
Goda paviešino vaizdo įrašą, kuriame parodė, kaip atrodo kvietimas.
Nuomonės formuotoja pademonstravo jai atsiųstus lapus, kuriuose nurodyta, kad ji kviečiama atvykti į Pitbull koncertą kaip VIP svečias.
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„Pitbullis mane pakvietė į savo koncertą ir dar atsiuntė išgert. Nu gerai, tikrai ateisiu. Myl, pitbuliau“, – šyptelėjo Goda.
Taip pat Goda pasirodė su pliką galvą imituojančia kepurėle, kuri jau spėjo tapti Pitbull koncertų pagrindiniu akcentu.
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Primename, kad Latvijoje turėjęs vykti atlikėjo pasirodymas paskutinę minutę buvo atšauktas. Pranešta, kad koncertas neįvyks dėl techninių kliūčių.
Vis dėlto, po kiek laiko pasirodė žinia, jog vilties įvykti šou dar yra. Tiesa, pasirodymas būtų perkeltas į kitą datą.
Pasirodžius žiniai apie Rygoje atšauktą koncertą nerimo neslėpė ir lietuviai. Visgi renginio organizatoriai patvirtino, kad pasiruošimo darbai vyksta pagal planą, tad koncertas Kaune tikrai įvyks.
PitbullisKoncertasNuomonės formuotojai
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