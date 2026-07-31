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Asta Valentaitė su vyru Glenu pakerėjo elegancija: atskleidė, kuo pasipuošė (1)

2026 m. liepos 31 d. 12:19
Lrytas.lt
Verslininkė, buvusi manekenė Asta Valentaitė-Manchester (45 m.) ir jos vyras Glenas Manchesteris apsilankė prestižinėse žirgų lenktynėse „Qatar Goodwood Festival“, kur sulaukė neeilinio dėmesio. Pora pademonstravo įspūdingus derinius, kurių kaina gali nustebinti.
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Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame žiniasklaidos atstovė kalbina Astą ir Gleną.
Moteris neslėpė susižavėjimo poros stiliaus pojūčiu ir paprašė įvardyti, kokius mados prekių ženklus jie pasirinko.
„Atrodote tiesiog nuostabiai, privalėjau jus užkalbinti. Papasakokite apie savo aprangą“, – tarė žurnalistė.

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„Tiesą sakant, visa mano apranga yra „Ralph Lauren“. Viskas labai paprasta“, – šyptelėjo Asta.
Akį traukė itin elegantiškas A. Valentaitės-Machester įvaizdis – ji vilkėjo dailią smėlio spalvos suknelę, prie kurios priderino tos pačios spalvos skrybėlaitę.
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Internatinėje parduotuvėje galima matyti, kad tokia suknelė kainuoja beveik 2,5 tūkst. eurų, o skrybėlė – 670 eurų.
Apie savo įvaizdį pasisakė ir G. Machesteris.
„Turiu pasakyti, kad pasekiau žmonos pavyzdžiu. Aš taip pat vilkiu „Ralph Lauren“ ir dėviu „Philip Treacy“ skrybėlę“, – kalbėjo jis.
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