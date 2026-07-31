Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame žiniasklaidos atstovė kalbina Astą ir Gleną.
Moteris neslėpė susižavėjimo poros stiliaus pojūčiu ir paprašė įvardyti, kokius mados prekių ženklus jie pasirinko.
„Atrodote tiesiog nuostabiai, privalėjau jus užkalbinti. Papasakokite apie savo aprangą“, – tarė žurnalistė.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
„Tiesą sakant, visa mano apranga yra „Ralph Lauren“. Viskas labai paprasta“, – šyptelėjo Asta.
Akį traukė itin elegantiškas A. Valentaitės-Machester įvaizdis – ji vilkėjo dailią smėlio spalvos suknelę, prie kurios priderino tos pačios spalvos skrybėlaitę.
Susiję straipsniai
Internatinėje parduotuvėje galima matyti, kad tokia suknelė kainuoja beveik 2,5 tūkst. eurų, o skrybėlė – 670 eurų.
Apie savo įvaizdį pasisakė ir G. Machesteris.
„Turiu pasakyti, kad pasekiau žmonos pavyzdžiu. Aš taip pat vilkiu „Ralph Lauren“ ir dėviu „Philip Treacy“ skrybėlę“, – kalbėjo jis.
Asta ValentaitėStiliusMada
Rodyti daugiau žymių