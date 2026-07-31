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Edita Daniūtė-Gozzoli pabėgo į vakarėlių rojų: Ibizoje mėgavosi vasaros malonumais

2026 m. liepos 31 d. 14:52
Lrytas.lt
Garsi šokėja Edita Daniūtė-Gozzoli vasara mėgaujasi pilnu pajėgumu.
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Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo kadrais iš atostogų į vakarėlių sala tituluojamą Ibizą.
Su gausia draugų kompanija saulės spindulius gaudžiusi žinoma moteris laiką ten leidžia puikiai.
Dieną – vandens pramogos ir atokvėpis, o vakare – vakarėliai.

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Tai matyti jos Instagramo profilyje, kuriame ji pasidalija, jog laikas saloje – nepamirštamas.
Saloje Edita demonstravo ir nepriekaištingą figūrą bei stilių, o komentarų skiltyje jai netrūko pagyrų.
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