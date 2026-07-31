Iš Karolinos Meschino ir OG Version – stebinantis įrašas: pasipylė sveikinimai

Kvapą gniaužiantis įrašas pasirodė K. Meschino „Instagram“ paskyroje.
Jame matyti, kaip Karolina ir Dominykas romantiškai leidžia laiką gamtoje, neslėpdami šypsenų. Panašu, kad nesutarimus jiedu nusprendė palikti praeityje.
Negana to, Karolina po įrašu paliko tokį prierašą: „Netikėtas pasimatymas <...>“
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Nors šis vaizdo įrašas buvo reklamos dalis, sunku nepastebėti, kaip jiedu džiaugėsi vienas kito kompanija.
Į tai dėmesį atkreipė ir internautai, kurie negailėjo Karolinai ir Dominykui gražių žodžių. Beje, dalis gerbėjų puolė juos sveikinti.
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„Kaip gražu“, – rašė viena internautė.
„Koks geras jausmas matyti laimingus žmones!“, – pridūrė kita.
„Kaip džiaugiuosi, kad vėl kartu. Labai laukiau ir tikėjau, kad taip bus“, – rašė dar viena.
„Tikra meilė nerūdija!“, – pridūrė kitas.
„Kokia graži jūsų šeima“ – komentavo dar vienas.
„Sveikinimai, kad kartu“, – sveikino kitas.