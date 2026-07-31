Iš „Olialia pupyčių“ ir OG Version – netikėta žinia

Šį kartą trijulė nusprendė perdaryti lietuviams puikią žinomą „Olialia pupyčių“ dainą „Išpildyk mano norus“.
Žinia apie naujieną D. Ježerys-OG Version pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
„Visoms radijoms leidžiama naudoti kūrinį“, – rašė vyras.
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Primename, kad anksčiau trijulė kartu įrašė kūrinį „Pupytės“.
Naujai atgimusi daina iškart pelnė gerbėjų simpatijas ir išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose.
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Išgirsti naują OG Version ir „Olialia pupyčių“ dainą galite čia: