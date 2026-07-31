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Iš S. Malinausko – kritika Pitbull koncerto organizatoriams: „Pinigai už bilietus bus grąžinami?“

2026 m. liepos 31 d. 21:39
Lrytas.lt
Penktadienį Kauno Dariaus ir Girėno stadione – tikras šurmulys. Čia koncertą surengė pasaulinė muzikos žvaigždė Pitbull, kurį išvysti atvyko būrys gerbėjų. Visgi dar prieš prasidedant renginiui neišvengta incidentų, dėl kurių pasipylė kritika organizatoriams.
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Situacija koncerto metu papiktino tinklaraštininką Skirmantą Malinauską, kuris tikino pirmą kartą susiduriantis su tokiu prastu renginio organizavimu.
Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo įrašu, kuriame tikino, kad į koncertą bandančių patekti žmonių srautas – visiškai nevaldomas.
„Teko būti keliuose dideliuose koncertuose Kauno stadione. Niekada nesusidūriau su tokiu prastu organizavimu.

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Atvykom prieš valandą, likus 10 minučių iki pradžios eilė vos vos pajudėjo.
Karšta, žmonės švilpia, srautai nevaldomi. Pinigai už bilietus bus grąžinami?“, – rašė S. Malinauskas.
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Anksčiau portalas Lrytas skelbė, kad eilėje į renginį laukę žmonės ėmė alpti vienas po kito, o pasigedus šalia budinčių medikų, pagalbą teikti teko policijos pareigūnams.
Padėti bandė ir šalia stovėję žmonės, kurie tikino bandę surasti medikus, deja, nesėkmingai.
Manoma, kad prie žmonių negalavimų galėjo prisidėti alinantis karštis ir ilgas laukimas perpildytoje eilėje.
Negana to, susidurta ir su daugiau nesklandumų – norėję atsigaivinti ir įsigyti gėrimų kai kurie žmonės to padaryti negalėjo.
Būrys į koncertą atvykusių gerbėjų piktinosi neveikiančiais kasos aparatais, dėl kurių nebuvo galima atsiskaityti grynaisiais pinigais.
Dėl šios situacijos portalas Lrytas kreipėsi į organizatorius, jų atsaką galite rasti čia.
Skirmantas MalinauskasPitbullisKoncertas
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