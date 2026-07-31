Iš S. Malinausko – kritika Pitbull koncerto organizatoriams: „Pinigai už bilietus bus grąžinami?“

Situacija koncerto metu papiktino tinklaraštininką Skirmantą Malinauską, kuris tikino pirmą kartą susiduriantis su tokiu prastu renginio organizavimu.
Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo įrašu, kuriame tikino, kad į koncertą bandančių patekti žmonių srautas – visiškai nevaldomas.
„Teko būti keliuose dideliuose koncertuose Kauno stadione. Niekada nesusidūriau su tokiu prastu organizavimu.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Atvykom prieš valandą, likus 10 minučių iki pradžios eilė vos vos pajudėjo.
Karšta, žmonės švilpia, srautai nevaldomi. Pinigai už bilietus bus grąžinami?“, – rašė S. Malinauskas.
Susiję straipsniai
Anksčiau portalas Lrytas skelbė, kad eilėje į renginį laukę žmonės ėmė alpti vienas po kito, o pasigedus šalia budinčių medikų, pagalbą teikti teko policijos pareigūnams.
Padėti bandė ir šalia stovėję žmonės, kurie tikino bandę surasti medikus, deja, nesėkmingai.
Manoma, kad prie žmonių negalavimų galėjo prisidėti alinantis karštis ir ilgas laukimas perpildytoje eilėje.
Negana to, susidurta ir su daugiau nesklandumų – norėję atsigaivinti ir įsigyti gėrimų kai kurie žmonės to padaryti negalėjo.
Būrys į koncertą atvykusių gerbėjų piktinosi neveikiančiais kasos aparatais, dėl kurių nebuvo galima atsiskaityti grynaisiais pinigais.
Dėl šios situacijos portalas Lrytas kreipėsi į organizatorius, jų atsaką galite rasti čia.
Skirmantas MalinauskasPitbullisKoncertas
Rodyti daugiau žymių