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Naujuose namuose – nesibaigiantys rūpesčiai: Nijolė Pareigytė viešai kirto baldų gamintojui

2026 m. liepos 31 d. 12:45
Lrytas.lt
Dar pavasarį Kaune, šalia Lampėdžių, į naujus namus įsikrausčiusi dainininkė, renginių vedėja Nijolė Pareigytė-Rukaitienė (41 m.) skundėsi nekokybiškai padaryta lauko virtuve.
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Panašu, kad situacija neišsisprendė ir žinoma moteris dar kartą kreipėsi į sekėjus norėdama įspėti apie nekokybišką darbą.
„Nežinau, ar jis vis dar gamina baldus, bet, mieli žmonės, prašau nepasimaukit ant jo! Aivaras jis vardu iš Šiaulių.
Viskas išpuvo, stalčiai krenta, dureles pritvirtinom, nes gulėtų irgi ant žemės iškritusios. Baisu!

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„Medma wood“, kelk ragelį arba grąžink pinigus už savo suknistą lauko virtuvę!“, – žodžių į vatą nevyniojo Nijolė.
Lrytas ankčiau skelbė, kad saulėtą gegužės sekmadienio dieną žinoma moteris savo 172 tūkstančiams sekėjų parodė lauko virtuvę, kurią pagamino „Medma.wood“.
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Nijolė neslėpė pasipiktinimo – stalčiai tvarkingai neatsidaro. N. Pariegytė-Rukaitienė įsitikinusi – tai reikia viešinti. Minėtos įmonės prašo grąžinti sumokėtus pinigus.
„Jei jau šiandien kalbam apie kokybę, tai pažiūrėkite į mano lauko virtuvę. Aivarai, kaip tau? Ir nekelia žmogus ragelio. Viskas išpuvę, stalčiai tai atsidaro, tai neatsidaro. Žodžiu, tragedija. Niekas neatsidaro.
Tai gal tu atvažiuok ir išsivežk tą savo meno kūrinį. Gal kažkas man greitai sukonstruos naują lauko virtuvę. Nežinau, kodėl taip žmonės daro. Būtų gerai, kad atsilieptum, nes kuo toliau, tuo virtuvė griūva labiau“, – tuomet kalbėjo ji.
Nijolė Pareigytė-RukaitienėBaldaivirtuvė
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