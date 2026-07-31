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Prieš kelionę į Lietuvą – Simonos Milinytės žinia iš ligoninės: „Gydytojai neišleidžia“

2026 m. liepos 31 d. 15:09
Lrytas.lt
Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenanti Simona Milinytė (30 m.), praėjusiais metais prabilusi apie itin sunkią vėžio diagnozę, ruošiasi vėl sugrįžti į gimtąją Lietuvą. Tiesa, prieš kelionę moteris tikino turinti atidžiai pasitikrinti sveikatą.
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Apie tai S. Milinytė prakalbo savo „Facebook“ paskyroje.
Žinoma moteris pabrėžė, kad kol nebus atlikti reikalingi sveikatos tyrimai, gydytojai jai neleis keliauti.
„Gydytojai neišleidžia į Lietuvą, kol gerai visko nepatikrina. Atsakingi.

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Na va – šiandien guluosi anestezijos miegelio ir šiek tiek tyrimų, o jau už poros dienų – skrendu į Lietuvą!
Laukiu, nesulaukiu vėl būti namuose!
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O šiaip… turiu tikrai kosminę medicinos komandą!
Negaliu patikėti, kokie savo srities specialistai jie yra. Profesionalumas, rūpestis ir kruopštumas, dėmesys kiekvienai detalei, ir neišsenkamos žinios tiesiog žavi. Kokia esu jiems dėkinga…“, – rašė S. Milinytė.
Simona MilinytėSveikatagydytojai

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