Prieš kelionę į Lietuvą – Simonos Milinytės žinia iš ligoninės: „Gydytojai neišleidžia“

Apie tai S. Milinytė prakalbo savo „Facebook“ paskyroje.
Žinoma moteris pabrėžė, kad kol nebus atlikti reikalingi sveikatos tyrimai, gydytojai jai neleis keliauti.
„Gydytojai neišleidžia į Lietuvą, kol gerai visko nepatikrina. Atsakingi.
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Na va – šiandien guluosi anestezijos miegelio ir šiek tiek tyrimų, o jau už poros dienų – skrendu į Lietuvą!
Laukiu, nesulaukiu vėl būti namuose!
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O šiaip… turiu tikrai kosminę medicinos komandą!
Negaliu patikėti, kokie savo srities specialistai jie yra. Profesionalumas, rūpestis ir kruopštumas, dėmesys kiekvienai detalei, ir neišsenkamos žinios tiesiog žavi. Kokia esu jiems dėkinga…“, – rašė S. Milinytė.