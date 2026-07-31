Saulius Baradinskas išgyvena širdį veriančią netektį: mirė jo mama, garsi lituanistė

Liūdna žinia Saulius pasidalijo feisbuke.
Įraše jis nurodė, kaip atrodė paskutinės mylimos mamos dienos ir pranešė, kur bus galima atsisveikinti.
„Vakar po ilgametės kovos su liga išėjo mano nuostabi ir mylima mama lituanistė, poetė, legendinė lietuvių kalbos mokytoja, trijų vaikų mama, sesuo – Irena Aldona Vyšniauskaitė Baradinskienė.
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Ji buvo talentinga eilių kūrėja, jau jaunystėje pasižymėjus lauretė, kuri baigė studijas aukščiausiais pažymiais.
Baigus lituanistiką, tapo mokytoja, kuri mokė daugybę vilniečių ir įkalė, kad „Sąla, Bąla, Šąla“ rašoma su nosine ir sėkmingai per savo gyvenimą paruošė ne vieną abiturientų kartą egzaminams. Poetė, išleidusi knygą bei savo eiles spausdinusi „Šiaurės Atėnuose“.
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Ji taip pat buvo vertėja ir poliglotė, kuri kalbėjo dešimt kalbų (netgi japoniškai) ir turėjo draugų iš viso pasaulio. Bet svarbiausia, kad ji buvo man geriausia mama, kuri mane išmokė, kad gyvenime reikia drąsiai eiti savo keliu ir pažinti pasaulį, niekada nepasiduoti ir dirbti, bet neužmiršti gyventi pilną gyvenimą.
Ir aišku, būti dėkingam už laiką ir viską, ką turiu, nes viskas praeis. Mama jau keturiolika metų kovojo su vėžiu. Paskutinėmis dienomis ji neprarado humoro jausmo ir išėjo su meile artimos šeimos rate. Ačiū, mama, už šį gyvenimą ir ačiū, kad padovanojai man gyvenimą. Myliu tave.
Šeimos vardu labai noriu padėkoti visiems artimiesiems, draugams, gydytojams, paramedikams, seselėms, slaugėms, žmonėms ir pažįstamiems, kurie padėjo mano motinai per visą jos sunkią ligą. Labai norėčiau, kad šia žinia pasidalintumėte su žmonėmis, kurie ją pažinojo, o komentaruose kviečiu pasidalinti prisiminimais, kuriems teko ją pažinti ir kartu prisiminti mūsų nuostabią motiną Irena Vyšniauskaitė – Baradinskienė.
Atsisveikinimas vyks Laidojimo Paslaugo Centre J. Matulaičio a. 3, Vilnius, * Šeštadienį nuo 16:00 iki 19:00 * Sekmadienį nuo 10:00 iki 13:00. * Sekmadienį nuo 11:00 skaitysime mamos eiles. Laidotuvės vyks Sekmadienį 14:00 Liepynės kapinėse. Labai prašome atnešti tik po vieną baltos gelės žiedą“, – rašė Saulius.