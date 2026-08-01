ŽmonėsVeidai ir vardai

Remigijus Žiogas parduoda automobilį: atskleidė kainą (1)

2026 m. rugpjūčio 1 d. 09:38
Lrytas.lt
Reginių vedėjo Remigijaus Žiogo gyvenime – smagios permainos. Žinomas vyras parduoda savo automobilį.
Daugiau nuotraukų (5)
Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo „Audi Q8“ markės transporto priemonės skelbimu.
„Parduodu savo traktoriuką, nes užsisakiau naują. Bet ir šitas žvėris puikiai tarnaus naujam šeimininkui, mylėta, prižiūėta imtik ir turėkit“, – brūkštelėjo jis.
Skelbime nurodyta, jog už automobilį Remigijus tikisi gauti 35 500 eur.

Ar „Moterys meluoja geriau“ grįš? Kūrėjai pasiuntė intriguojančią žinutę gerbėjams

Taip pat nurodoma, kad automobilis techniškai tvarkingas.
„Parduodamas „Audi Q8“ (dyzelis / elektra). Automobilis pirktas iš „Moller Auto“. Neturėjęs eismo įvykių, su tikra rida.
Susiję straipsniai
Remigijus Žiogas išsiskyrė su mylimąja

Remigijus Žiogas išsiskyrė su mylimąja (1)

Remigijaus Žiogo kelionė virto kantrybės išbandymu – teko laukti 4 valandas: „Pralaimėjome“

Remigijaus Žiogo kelionė virto kantrybės išbandymu – teko laukti 4 valandas: „Pralaimėjome“

Remigijus Žiogas parduoda įspūdingus apartamentus Klaipėdoje: įvardijo kainą

Remigijus Žiogas parduoda įspūdingus apartamentus Klaipėdoje: įvardijo kainą (1)

Visi techninės priežiūros darbai buvo atliekami tik oficialiame servise. Automobilio būklė gera. Parduodamas, nes įsigytas naujesnis automobilis. Dėl išsamesnės informacijos skambinkite“, – rašoma puslapyje.
Platesnį automobilio aprašymą galima pamatyti ČIA.
Remigijus ŽiogasAutomobilispardavimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.