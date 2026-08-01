Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo „Audi Q8“ markės transporto priemonės skelbimu.
„Parduodu savo traktoriuką, nes užsisakiau naują. Bet ir šitas žvėris puikiai tarnaus naujam šeimininkui, mylėta, prižiūėta imtik ir turėkit“, – brūkštelėjo jis.
Skelbime nurodyta, jog už automobilį Remigijus tikisi gauti 35 500 eur.
Ar „Moterys meluoja geriau“ grįš? Kūrėjai pasiuntė intriguojančią žinutę gerbėjams
Taip pat nurodoma, kad automobilis techniškai tvarkingas.
„Parduodamas „Audi Q8“ (dyzelis / elektra). Automobilis pirktas iš „Moller Auto“. Neturėjęs eismo įvykių, su tikra rida.
Susiję straipsniai
Visi techninės priežiūros darbai buvo atliekami tik oficialiame servise. Automobilio būklė gera. Parduodamas, nes įsigytas naujesnis automobilis. Dėl išsamesnės informacijos skambinkite“, – rašoma puslapyje.
Platesnį automobilio aprašymą galima pamatyti ČIA.
Remigijus ŽiogasAutomobilispardavimas
Rodyti daugiau žymių