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Socialiniuose tinkluose sparčiai plinta aistringas I. Puzaraitės ir M. Jampolskio įrašas: „Ką jie čia daro?“ (1)

2026 m. rugpjūčio 1 d. 15:11
Lrytas.lt
Vasarą aktyviai miestuose ir miesteliuose koncertuojantys ilgamečiai scenos partneriai Marius Jampolskis ir Irūna Puzaraitė-Čepononienė – dėmesio centre.
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Socialiniame tinkle „Tik Tok“ sparčiai plinta vaizdo įrašas iš Jiezne vykusios šventės.
Jame matyti, kaip viena gerbėja užfiksavo visuomet energijos nestokojančio dueto pasirodymą.
Įraše matyti, kaip susiglaudusiais kūnais Marius ir Irūna šokinėja, o vėliau tęsia dainą.

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Nors šis šokio elementas – jų šou dalis, komentarų skiltyje internautams kilo ne vienas klausimas.
Beveik 130 tūkst. kartų peržiūrėtą įrašą pakomentavo šimtai žmonių.
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„Kaip žiauru“, „Ką jie čia daro?“, „Be komentarų“, – rašė socialinių tinklų vartotojai.
Tačiau kiti porą gynė rašydami: „Iš kitų video atrodo, kad 90 proc. jų publikos yra vyresni žmones, o tiems vyresniems gal kaip tik patinka jų energija“.
Marius JampolskisIrūna Puzaraitė-ČepononienėKoncertas
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