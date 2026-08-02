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Galinga audra aptalžė G. Liaudansko-Svaro sodybą: parodė pasekmes (1)

2026 m. rugpjūčio 2 d. 11:57
Lrytas.lt
Šeštadienio vakarą praūžusi audra padarė nemažai žalos. Stichija kirto ir atlikėjo, grupės „G&G Sindikatas“ nario Gabrieliaus Liaudansko-Svaro sodybai.
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Užmiestyje gyvenantis žinomas vyras sekmadienio rytą parodė, kaip atrodo jo kiemas.
Jame – išvaryti medžiai, nulūžę šakos, vėjo nuplėšti lapai.
Instagrame Svaras pridėjo, jog audra išvertė net šešis jo kieme augusius medžius.

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„Užsuko audra. Vaišinosi medžiais“, – prie įrašo pridėjo jis.
Primename, kad meteorologo Gyčio Valaikos audros prognozė Lietuvai virto realybe – šeštadienio vakarą vilniečiai vieną po kito fiksavo žaibus.
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Gabrielius Liaudanskas-SvarasAudrastichija
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