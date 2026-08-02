Užmiestyje gyvenantis žinomas vyras sekmadienio rytą parodė, kaip atrodo jo kiemas.
Jame – išvaryti medžiai, nulūžę šakos, vėjo nuplėšti lapai.
Instagrame Svaras pridėjo, jog audra išvertė net šešis jo kieme augusius medžius.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
„Užsuko audra. Vaišinosi medžiais“, – prie įrašo pridėjo jis.
Primename, kad meteorologo Gyčio Valaikos audros prognozė Lietuvai virto realybe – šeštadienio vakarą vilniečiai vieną po kito fiksavo žaibus.
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Audra taip stipriai įsismarkavo, kad dėl jos Vilniaus oro uoste bent kurį laiką negalėjo nusileisti lėktuvas, buvo užtvindytos gatvės, lūžo medžiai.
Gabrielius Liaudanskas-SvarasAudrastichija
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