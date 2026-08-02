Žinią apie tai, kad nutraukia sužadėtuves ir suka skirtingais keliais, Dominykas pranešė socialiniuose tinkluose.
„Noriu pasakyti, kad mūsų su Oksana keliai išsiskyrė. Tai, kas buvo tarp mūsų, baigėsi.
Gerbiu ją kaip žmogų ir esu labai dėkingas už visą laiką, kurį praleidome kartu.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Kartais žmonės ateina į mūsų gyvenimą ne visam laikui, bet tai nereiškia, kad tas laikas buvo mažiau tikras ar svarbus.
Viskas, kas gražu, turi savo pradžią ir pabaigą. Linkiu jai tik gero. Ačiū už viską“, – skelbė jis.
Susiję straipsniai