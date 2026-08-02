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Vestuvių nebus: išsiskyrė Oksana Pikul ir Dominykas Dirkstys (7)

2026 m. rugpjūčio 2 d. 17:41
Lrytas.lt
Pusę metų trukęs romanas baigėsi. Viešumoje pasirodė žinia, jog skirtingais keliais pasuko grožio specialistė, dainininkė, verslininkė Oksana Pikul (42 m.) ir 18 metų jaunesnis kovotojas Dominykas Dirkstys (24 m.).
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Žinią apie tai, kad nutraukia sužadėtuves ir suka skirtingais keliais, Dominykas pranešė socialiniuose tinkluose.
„Noriu pasakyti, kad mūsų su Oksana keliai išsiskyrė. Tai, kas buvo tarp mūsų, baigėsi.
Gerbiu ją kaip žmogų ir esu labai dėkingas už visą laiką, kurį praleidome kartu.

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Kartais žmonės ateina į mūsų gyvenimą ne visam laikui, bet tai nereiškia, kad tas laikas buvo mažiau tikras ar svarbus.
Viskas, kas gražu, turi savo pradžią ir pabaigą. Linkiu jai tik gero. Ačiū už viską“, – skelbė jis.
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