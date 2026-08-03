Neapsikentusi D. Dirksčio veiksmų O. Pikul rėžė: „Nelabai tave mylėjau“

Sekmadienio vakarą O. Pikul socialiniuose tinkluose paviešino vaizdo įrašą, kuriame neslėpė pykčio dėl Dominyko veiksmų.
Moterį papiktino tai, kad buvęs jos mylimasis į šią situaciją įtraukė jos šeimą.
Negana to, žinoma moteris pripažino, kad santykių metu Dominykui nejautė didelės meilės.
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„Iš tikrųjų, nelabai ką nustebinsi su savo tais kvailais story, „hype’u“, nes pats žinai, kad ir aš, matyt, nelabai tave mylėjau. Iš tikrųjų, labai daug kur buvo gėda“, – pripažino Oksana.
Moteris pridūrė, kad Dominykas gali daugiau nebesikreipti į rėmėjus, kurie jam buvo reikalingi kovose.
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„<...> šiaip nelabai ir tikėjausi protingų storių. Vis dėlto tikėjausi pagarbos. Ir kad tiesiog ramiai, gražiai, tvarkingai išeisi iš santykio. Naudodamas mano kontaktus savo kovų rėmimams. Deja.
Kadangi tavo išėjimas nėra ypatingai gražus, būk mielas, neskambink mano kontaktams. Uždarytos tau durys, ieškok rėmimo kitur. Gal išmoksi, jaunas žmogau, pagarbos kitiems. Nes, matau, šių pamokų nepraėjai“, – neslėpdama pykčio kalbėjo Oksana.
Panašu, kad toks Oksanos pareiškimas Dominyką kiek privertė sunerimti – jis tikino, kad daugiau apie skyrybas nekalbės ir nelaidys juokelių.
Netrukus į tai sureagavo Oksana: „Dainelė, matau, pasikeitė. Pamoka išmokta. Šachas, matas.“
Primename, kad pirmasis žinią socialiniuose tinkluose pranešė sportininkas, sakydamas, jog šis etapas baigtas ir O. Pikul linki visko ko geriausio.
Netrukus savo mintimis socialiniuose tinkluose pasidalijo ir pati Oksana, sekėjams leidusi suprasti, jog nutraukti santykius buvo jos mintis.
„Labai ilgai ruošiausi įrašyti šitą story, bet jis turi būti viešas ir jis turi sudėlioti visus taškus ant i.
Vakar po Rolando Mackevičiaus interviu ir laidos, iki galo susidėliojau visus taškus ant i ir nusprendžiau nutraukti mūsų santykius su Dominyku.
Kartu nematau ateities. Mūsų požiūriai į gyvenimą, supratimai, visgi, išsiskyrė. Ir nesakykit, kad tai amžius ar kažkas.
Matyt, susidėjo daug dalykų. Greiti, staigūs santykiai. Na, nepasveri, gal nepamatai daug dalykų. Tai buvo graži, puiki kelionė“, – kalbėjo žinoma moteris.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas DirkstysSkyrybos
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