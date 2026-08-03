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Po Dominyko Dirksčio akibrokšto – Jessicos Shy reakcija (1)

2026 m. rugpjūčio 3 d. 15:42
Lrytas.lt
Verslininkės, vizažistės Oksanos Pikul (42 m.) ir kovotojo Dominyko Dirksčio (24 m.) skyryų drama, regis, tik įsibėgėja. Ne vieną nustebino tai, kad į ją buvo įtraukta ir žinoma šalies dainininkė Jessica Shy. Tiesa, pamačiusi, ką išdarinėja D. Dirkstys, ji neslėpė nuostabos.
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Dominykas po skyrybų su Oksana nevengė pokštų – jis ne tik klausė, koks jos mamos numeris, bet ir paviešino nuotrauką, kurioje jis esą pozuoja šalia Jessicos Shy.
Kadru jis pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Tiesa, nuotrauka akivaizdžiai sugeneruota dirbtiniu intelektu, nes joje matomų žmonių veido bruožai stipriai iškraipyti.

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Šis įrašas sulaukė dviprasmiškų reakcijų – kol vieni internautai neslėpė juoko, kiti tikino nesupratę, ką Dominykas tuo norėjo pasakyti.
Nuostabos neslėpė ir pati Jessica Shy, kuri po Dominyko įrašu paliko trumpą komentarą.
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„You OK bro? (liet. tau viskas gerai, biče?)“, – rašė ji.
Atlikėjos komentaras sulaukė daugybės reakcijų – ant jo širdelę paspaudė daugiau nei 1,1 tūkst. žmonių.
Primename, kad D. Dirksčio įrašas sulaukė ir O. Pikul reakcijos.
„Iš Zaplitnio išmoko AI naudoti. Tik tiek lėšos ir vyriškumas teleidžia“, – rašė ji.
Netrukus pasirodė ir dar vienas kandus Oksanos komentaras.
„Ieško, kas parems. Šauk paprastesnę ir išmok vyriškai išlaikyti moterį“, – pridūrė žinoma moteris.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas DirkstysJessica Shy
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