„Tokie mes esam, Ožiaragiai. Ir ne tik Ožiaragiai. Moterys, kurios save vertina, gerbia ne tik žodžiais, ausimis, bet ir veiksmais. Vertinam meilę, rūpestį ir atsidavimą. Tai va. Jei galvojat, kad aš esu nelaiminga – akmuo nukrito, dabar būsiu laiminga“, – „Instagram“ istorijose teigė ji.
Sekmadienio vakarą O. Pikul atviravo, kad dėmesingiausi jos sekėjai jau anksčiau galėjo pastebėti pasikeitusią poros santykių dinamiką.
„Akylesni turėjo pastebėti, kad per Domučio gimtadienį jau Dominyko nebuvo“, – pripažino O. Pikul.
„UTMA 17“ užfiksuotas aistringas D. Dirksčio ir O. Pikul bučinys
Anot jos, sprendimas skirtis nebuvo spontaniškas – iki jo eita palaipsniui, todėl dabar moteris tikina liūdesio nejaučianti.
„Viskas ėjo po truputį. Galiausiai tu viską suvoki ir susidėlioji, tad yra labai lengva ir paprasta. Esu absoliučiai savarankiškas žmogus. Aš pati ir šeima mano dėka gyvena patogiai. Ko man čia liūdėti? Dėmesio turiu“, – šyptelėjo ji.
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Nors išgyvena reikšmingus asmeninio gyvenimo pokyčius, O. Pikul į situaciją žvelgia su šypsena. Ji prasitarė jau susidėliojusi ilgą „liūdesio planą“, kuriame – ne tik kelionė, bet ir laikas su šeima bei kitos veiklos.
„Dabar turiu tokį ilgą paliūdėjimo planą. Bet noriu, kad kartu su manimi paliūdėtų ir mano šeima. Dabar paliūdėsime visi kartu Kipre. Po to keliausime į keletą muziejų. Dominykas skaito tam tikras knygas, tad noriu praplėsti jo pasaulėžiūrą.
Taip pat reikia suplanuoti vaikų atostogas, kur dar paliūdėti. Pasisemti D vitamino. Tada, aišku, galima ką nors faino nusipirkti ir paliūdėti. Pavyzdžiui, man reikia spintos. Tada dar kažkur paliūdėsim. Žodžiu, liūdesio planas yra pakankamai ilgas“, – juokėsi O. Pikul.
Ne vienas sunkias skyrybas gyvenime išgyvenusi O. Pikul teigė, kad po visų patirčių ją įskaudinti ar palaužti nėra lengva.
„Tu tampi šalta ir aiškiai, preciziškai dėlioji, kas tau tinka, kas ne. Žinai savo vertę. Aš ją puikiai žinau ir supratau, kas man negerai yra ir ko aš nenoriu. Dėl to man nėra liūdna“, – teigė ji.