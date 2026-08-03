Po žinios apie skyrybas su O. Pikul – netikėti D. Dirksčio pareiškimai: verčia kilstelėti antakį

Iš pradžių apie skyrybas pranešęs vyras O. Pikul dėkojo už kartu praleistą laiką ir per kelis mėnesius sukurtus bendrus prisiminimus. Vis dėlto vėliau jo „Instagram“ istorijose pasirodė ir kur kas ironiškesnių pareiškimų.
„Įmeskit Oksanos mamos numerį“, – viename įraše rašė D. Dirkstys.
Netrukus jis kreipėsi ir tiesiai į buvusią mylimąją, o jo žodžiai galėjo sudaryti įspūdį, kad taškas santykiuose dar nėra galutinai padėtas.
„UTMA 18“ virto meilės scena: D. Dirkstys pasipiršo O. Pikul minios akivaizdoje
„Oksana, o gal susitaikom? Pasigalvok iki rytojaus 12:00“, – „Instagram“ istorijose rašė jis.
Tačiau po šių žinučių D. Dirkstys paskelbė daugiau šios temos viešai nebenorintis aptarinėti.
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„Daugiau šia tema viešai nekalbėsiu ir nenoriu, kad iš to būtų kuriamos papildomos dramos ar ieškoma kaltų. Kas buvo tarp mūsų, lieka tarp mūsų.
Abu judam toliau savais keliais, su pagarba tam, kas buvo. Ačiū visiems, kurie tai supras ir gerbs. Šią temą uždarau“, – skelbė jis.
Vos dieną prieš skyrybas pora dar buvo viešai pasirodę kartu. Šeštadienio vakarą jiedu dalyvavo „Nepatogių klausimų“ renginyje, kuriame drauge atsakinėjo į klausimus. Tačiau kitą dieną pranešė sukantys skirtingais keliais.
Primename, kad apie savo santykius Oksana Pikul ir Dominykas Dirkstys viešai pranešė per šių metų Valentino dieną – vasario 14-ąją.
Netrukus po to pora susižadėjo. Visa tai įvyko Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 18“ turnyre tūkstančių žiūrovų akivaizdoje.