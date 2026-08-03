Po skyrybų su O. Pikul – netikėtas D. Dirksčio žingsnis: į dramą įtraukė kitą žinomą moterį

Po žinios apie skyrybas pora socialiniuose tinkluose išdėstė savo pozicijas, tačiau neilgai trukus jos virto kandžiomis replikomis ir stebinančiais prisipažinimais.
Oksana pripažino nejutusi stiprios meilės Dominykui ir pabrėžė, kad rėmėjų, reikalingų Dominyko kovoms, durys bus užvertos.
Tuo tarpu Dominykas nevengė pokštų – jis ne tik klausė, koks Oksanos mamos numeris, bet ir paviešino dirbtiniu intelektu sugeneruotą nuotrauką, kuriame jis esą pozuoja šalia žinomos šalies moters.
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Dominykas savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotrauka, kuriose jis esą stovi su Jessica Shy.
Tiesa, nuotrauka akivaizdžiai sugeneruota dirbtiniu intelektu, nes nuotraukoje matomų žmonių veido bruožai stipriai iškraipyti.
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Įrašą pamačiusi O. Pikul nusprendė netylėti ir įgėlė buvusiam mylimajam.
„Iš Zaplitnio išmoko AI naudoti. Tik tiek lėšos ir vyriškumas teleidžia“, – rašė ji.
Netrukus pasirodė ir dar vienas Oksanos komentaras.
„Ieško, kas parems. Šauk paprastesnę ir išmok vyriškai išlaikyti moterį“, – pridūrė žinoma moteris.
Primename, kad pirmasis žinią socialiniuose tinkluose pranešė sportininkas, sakydamas, jog šis etapas baigtas ir O. Pikul linki visko ko geriausio.
Netrukus savo mintimis socialiniuose tinkluose pasidalijo ir pati Oksana, sekėjams leidusi suprasti, jog nutraukti santykius buvo jos mintis.
„Labai ilgai ruošiausi įrašyti šitą story, bet jis turi būti viešas ir jis turi sudėlioti visus taškus ant i.
Vakar po Rolando Mackevičiaus interviu ir laidos, iki galo susidėliojau visus taškus ant i ir nusprendžiau nutraukti mūsų santykius su Dominyku.
Kartu nematau ateities. Mūsų požiūriai į gyvenimą, supratimai, visgi, išsiskyrė. Ir nesakykit, kad tai amžius ar kažkas.
Matyt, susidėjo daug dalykų. Greiti, staigūs santykiai. Na, nepasveri, gal nepamatai daug dalykų. Tai buvo graži, puiki kelionė“, – kalbėjo žinoma moteris.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas DirkstysSantykiai
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