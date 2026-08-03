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Vaidas Baumila – apie tragišką Motiejaus Lisausko netektį: „Man tai bus priminimas“

2026 m. rugpjūčio 3 d. 17:23
Lrytas.lt
Sekmadienį Nidoje įvykusi tragedija, nusinešusi 30-mečio buvusio profesionalaus sportininko, vandenlenčių ir snieglenčių trenerio Motiejaus Lisausko gyvybę, sukrėtė ne tik jo artimuosius, bet ir gausų jį pažinojusių žmonių ratą.
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Jautriomis mintimis apie netikėtai žuvusį M. Lisauską pasidalijo ir dainininkas Vaidas Baumila.
Savo „Instagram“ paskyroje jis prisiminė Motiejaus stiprybę, o skaudi jo netektis atlikėją paskatino susimąstyti apie žmogaus trapumą, gyvenimo tempą ir būtinybę kartais sustoti. Įrašu jis sutiko pasidalyti ir su Lrytas.
„Motiejus buvo labai stiprus. Žvėriškai stiprus, atletiškas. Žvėris – sakytum, pavydžiai juokautum, pamatęs koks stiprus vyrukas jis buvo. Tokiu dažnai vadinu save.

Pirmą kartą atvirai Vaidas Baumila prabilo apie baimę įsipareigoti: „Tai galima išgydyti“

Verčiuosi per galvą savo mėgėjo atleto paieškose, kartu žvėriškai VARYDAMAS scenos veikloje. Žaibo priminimas mano vyriškam/žmogiškam ego – kad mes VISI trapūs.
Kiekvienas mūsų susižeidžia, kiekvienam mūsų skirtingai, bet skauda. Ir kiekvienas iš mūsų turime išmokti pailsėti.
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Mokėti gyventi, meilė gyvenimui – ne tik lekiant, gaudant, aktyviai renkant legacy žetonus, bet ir sąmoningas STOP ženklų pastebėjimas ir retkartinio „nuobodumo“ jaukinimasis.
Motiejaus tragedija man bus priminimas, kad aš nesu visagalis nemirtingasis.
Su vėju M tu Žvėriškai pavarei“ – rašė V. Baumila.
M. Lisauskas žuvo sekmadienį Baltijos jūroje ties Nida. Jo netektis sukrėtė sporto ir pramogų pasaulio bendruomenę – jautriais prisiminimais ir atsisveikinimo žodžiais dalijasi jį pažinoję žmonės.
Taip pat dalinamasi svarbia informacija, norintiems padėti M. Lisausko šeimai sunkią akimirką – pervesti paramą galima į Vilmos Lisauskienės banko sąskaitą: LT327300010038615859.
Motiejus LisauskasNelaimėNida
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