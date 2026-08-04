Dainos Bilevičiūtės paviešintas kadras sukėlė audrą: sureagavo žinoma žurnalistė

Žurnalistė Daiva Sabalė savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo įrašu, kuriame negalėjo atsistebėti lietuvių pykčiu.
Ji neslėpė kartėlio, kad tiek daug internautų taip drąsiai lieja neapykantą kitam žmogui.
„Šiandien aš buvau puotoje. Demonų. Atrodė, kad iš visų Lietuvos pakampių susirinko BLOGIS – į šventą vietą. Pasityčioti iš, kaip tikima, Šv. Marijos apsireiškimo vietoje (Zarasų raj.) apsilankiusios moters.
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Nėra jokio skirtumo, kas ji, kuo ji dirba, kas ji buvo, kas ji yra. Pirmiausia, tai yra žmogus. Bendrapilietė. Taip, žinomas žmogus. Bet ar svarbu? Ar duoda teisę – taip žeminti ir siųsti nusiskandinti? Liepti nesirodyti? Vadinti „Paskenduole“, tik „per seklu“.
Kas prisimena lietuvių klasiką, Antano Vienuolio „Paskenduolės“ herojė nusižudė, pasiskandindama ežere. Ir tie balsai komentaruose, kurie mėgino užsistoti... Juos puolė, bandė po savimi paminti lyg iš tamsybės gelmių ištrūkęs gaivalas... Pagalvojau: o jei – karas?
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Ne, ne apie konkrečias pavardes ir vardus. Aš jų nė neįsidėmėjau. Atskirai paėmus, nereikšmingi ir jie, ir komentarai. Kartu paėmus, tai yra – Lietuvos atspindys. Ir mes tokioje realybėje gyvename... Šiandien į žmogų – baisiausiais žodžiais.
Paskui panašūs į šiuos – atsuks ginklą, skundiko liežuvį ar abejingumą. Netaikau asmeniškai niekam iš šių komentarų autorių. Bet jie pataikė ten, kur skaudžiausia. Ne man. Ne Dainai Bilevičiūtei. Tėvynei“, – rašė D. Sakalė.
Šiuo įrašu savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo ir pati D. Bilevičiūtė.
„Aš visada sakau – jie išsiliejo ant manęs. Ačiū Dievui, nieko neužmušė. Daiva Sakalė mato giliau. Jos tiesa“, – rašė žinoma moteris.