„Misis Lietuva“ Gretė Smičiūtė pričiupta neblaivi prie vairo

Naujienų portalo alfa.lt teigimu, dėl moters veiksmų Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama baudžiamoji byla.
Pranešama, kad G. Smičiūtė pričiupta 2026 m. gegužės 30-osios rytą, apie 7 val. Tada moteris vairavo automobilį „Toyota Yaris“.
Vairuotojos blaivumą patikrinę pareigūnai nustatė 1,8 promilės girtumą.
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Minėto portalo teigimu, žinoma moteris pripažino savo kaltę ir pateikė prašymą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės.
Taip pat skelbiama, kad bylos baigtis turėtų paaiškėti po savaitės.