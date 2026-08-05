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„Misis Lietuva“ Gretė Smičiūtė pričiupta neblaivi prie vairo

2026 m. rugpjūčio 5 d. 21:24
Lrytas.lt
2019 metų „Misis Lietuva“ nugalėtoja, sveikos gyvensenos specialistė Gretė Smičiūtė susidūrė su rimtais nemalonumais. Trečiadienio vakarą paaiškėjo, kad moteris pagauta neblaivi prie vairo.
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Naujienų portalo alfa.lt teigimu, dėl moters veiksmų Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama baudžiamoji byla.
Pranešama, kad G. Smičiūtė pričiupta 2026 m. gegužės 30-osios rytą, apie 7 val. Tada moteris vairavo automobilį „Toyota Yaris“.
Vairuotojos blaivumą patikrinę pareigūnai nustatė 1,8 promilės girtumą.

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Minėto portalo teigimu, žinoma moteris pripažino savo kaltę ir pateikė prašymą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės.
Taip pat skelbiama, kad bylos baigtis turėtų paaiškėti po savaitės.
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