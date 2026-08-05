Andrius Mamontovas atskleidė stebinančią archyvinio „Foje“ kadro istoriją

Šią istoriją atlikėjas papasakojo naujame vaizdo siužete „Vieną kartą vasarą“, kuriame, žvelgdamas į vieną fotografiją, grįžta į įsimintinus savo muzikinio kelio epizodus.
„Visas Budapeštas buvo nuklijuotas „Foje“ plakatais – kioskai, sienos, viskas. Tuo metu mieste koncertavo ir „Iron Maiden“, bet „Foje“ plakatų buvo neįtikėtinai daug. Galvojome: kas čia mūsų laukia, kiek reklamos mums padarė vietinis vengrų agentas. Net Lietuvoje, kai rengdavome koncertus, tokio jų kiekio nebūdavo. Reklama buvo įspūdinga“, – prisimena A. Mamontovas.
Tačiau atvykus į koncertą paaiškėjo, kad parduotas tik vienas bilietas. Jį nusipirko vietinis girtuoklis, norėjęs tiesiog patekti į klubo vidų. Po kelių dainų išėjo ir jis.
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„Foje“ vis tiek grojo apie valandą. Koncerto klausėsi iš virtuvės išėję virėjai, vairuotojas, klubo savininkas ir organizatorius, o už pasirodymą muzikantai gavo vakarienę.
Paskutinis didysis šios vasaros nuotykis
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Vos po kelių savaičių A. Mamontovas su grupe leisis į paskutinį didįjį šios vasaros nuotykį – tris gimtadienio turo koncertus po atviru dangumi, vienose gražiausių Lietuvos koncertų erdvių: Klaipėdos piliavietėje, Druskonio ežero amfiteatre ir Kauno jachtklube.
Rugpjūčio 21–23 dienomis čia skambės ryškiausi A. Mamontovo ir grupės „Foje“ kūriniai – dainos, kurias jau kelis dešimtmečius myli ištisos klausytojų kartos. A. Mamontovą lydės energinga tarptautinė muzikantų grupė, o būgnais gros atlikėjo sūnus Andrius Mamontovas jaunesnysis.
Specialiai koncertams kuriamą vaizdą papildys apvalus ekranas, LED ir vaizdo projekcijos. Vizualizacijas gyvai kurs iš Berlyno atvykstantis videomenininkas Stasys Žak.
Trijų koncertų savaitgalį užbaigs rugpjūčio 23 dieną Kauno jachtklube vyksiantis A. Mamontovo gimtadienio koncertas.