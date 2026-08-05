Girtas prie vairo sėdęs V. Laučius nesutinka su teismo nuosprendžiu: prašo leisti vairuoti anksčiau

Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Giedrius Janonis Eltai sakė, kad antradienį V. Laučiaus byloje buvo gautas apeliacinis skundas.
„Prašoma pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2026 m. liepos 9 d. nuosprendį baudžiamojoje byloje dėl Vladimirui Laučiui paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo naudotis specialia teise (teise vairuoti kelių transporto priemonę) – maksimaliai sutrumpinti šios baudžiamojo poveikio priemonės terminą.
Taip pat prašoma pakeisti nuosprendį dalyje dėl paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – turto konfiskavimo, maksimaliai sumažinti konfiskuotiną piniginių lėšų sumą“, – Eltai sakė G. Janonis.
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Liepos 9 dieną Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ilona Mateikienė paskelbė, kad atleidžia nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą neblaivų automobilį vairavusį žurnalistą ir politologą V. Laučių. Teismas kartu nutarė atimti iš V. Laučiaus teisę vairuoti transporto priemones dvejų metų ir šešių mėnesių laikotarpiui.
Šiuo nuosprendžiu V. Laučius atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laiduotoju paskiriant buvusią vyro sutuoktinę Loretą Laučiuvienę. Laidavimo laikotarpis – vieneri metai. Šiuo sprendimu žurnalistui iškelta byla yra nutraukta.
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Taip pat nuspręsta įpareigoti politologą vienerius metus dalyvauti alkoholizmo prevencijos programose.
Be to, teisėja I. Mateikienė pranešė, kad teismas nutarė iš V. Laučiaus išieškoti automobilio (kurį jis vairavo, būdamas neblaivus) vertę atitinkančią sumą, tai yra 20 670 eurų.
Šis nuosprendis neįsiteisėjo, nes buvo apskųstas.
Pats V. Laučius anksčiau teisme pripažino kaltę ir gailėjosi, tikino, kad toks poelgis daugiau nepasikartos.
Jis pasakojo, kad alkoholį vartojo sužinojęs apie mokslininko Dariaus Aleknos mirtį, tačiau policijos užfiksuotose duomenyse rašoma, kad vairuotojas vartojo alkoholį, nes susipyko su žmona.
V. Laučiui byla buvo iškelta dėl gegužę sostinėje sukelto eismo įvykio.
Policijos duomenimis, žurnalistas gegužės 31 d. apie 17.31 val. ties pastatu Blindžių gatvėje vairavo automobilį „Toyota Rav 4“, būdamas neblaivus nuo alkoholio.
17.50 val. tikrinimo metu nustatyta, kad vairuotojo iškvėptame ore yra 2,32 promilės etilo alkoholio koncentracija.
Sulaikyti padėjo pilietiški žmonės
Dar neįsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu nustatyta, kad politologas V. Laučius, vairuodamas neblaivus, sukėlė eismo įvykį, o susekti pažeidėją pareigūnams padėjo pilietiški vairuotojai – jie skambino į Bendrąjį pagalbos centrą (BPC) ir pasakojo apie keistai važiuojančią mašiną. Mašinos atsitrenkimui į du stulpus neliko abejinga ir jauno amžiaus mergina – nepilnametė apie įvykį pranešė mamai.
„Buvo pranešta, kad automobilis „Toyota Rav 4“ Laisvės prospekto ir Rygos gatvių sankryžoje padarė eismo įvykį ir iš eismo įvykio vietos pasišalino. Mobilaus ryšio telefonu susisiekus su pranešėja, ši nurodė, kad įvykio nematė. Įvykį matė jos nepilnametė dukra, kuri mamai vėliau apie tai pranešė. Nuvykus į įvykio vietą (…) buvo pastebėta apgadinta veja bei šviesoforo stulpas“, – per ikiteisminį tyrimą tyrimą pasakojo vyriausiasis policijos patrulis.
Avarija buvo užfiksuota ir vaizdo įraše – pasak policijos, jame matoma, kaip tamsios spalvos automobilis važiuoja, kirsdamas keturias eismo juostas, užvažiuoja ant vejos ir automobilio kairės pusės galinio matymo veidrodėliu kabina stulpą, stulpas sujuda, automobilis pilnai sustoja, o minėtos pusės veidrodėlis nukrenta ant važiuojamosios dalies. Vėliau automobilis pamažu vėl pradeda judėti į priekį.
Šios aplinkybės aprašytos V. Laučiaus baudžiamosios bylos dėl vairavimo išgėrus nuosprendyje. Surengus vienintelį teismo posėdį byloje birželį, žurnalistas pripažino savo kaltę.
Policijos į bylą pateiktais duomenimis, gegužės 31 d. 17.25 val. buvo užregistruotas pranešimas, jog link Karoliniškių važiuoja galimai neblaivus vairuotojas su automobiliu „Toyota Rav 4“, pranešėjas BPC operatorei nurodė pažeidėjo mašinos valstybinį numerį, tuomet BPC pranešėją sujungė su Vilniaus policija.
Pranešėjas informavo BPC operatorę, jog Laisvės prospekte už jo automobilio keistai manevruoja mašina, atrodo, kad vairuotojas arba girtas, arba neaišku koks. Operatorei tikslinantis vietą, pranešėjas nurodė, kad jie yra netoli Spaudos rūmų.
Vėliau atsiliepusiam policijos pareigūnui pranešėjas pakartojo, kad prie Spaudos rūmų, jam iš galo važiuoja „Toyota Rav 4“, kuris esą įtartinai manevruoja. Pareigūnams pranešta, kad pažeidėjo automobilio sudaužtas priekis, veidrodėlis nudaužtas, vairuotojas greičiausiai girtas arba kažkas nutiko su jo mašina.
Eismo įvykio vietą apžiūrėjusi policija konstatavo, kad pėsčiųjų saugumo salelėje, žiūrint Laisvės prospekto kryptimi link Rygos gatvės, kairėje pusėje yra matomos automobilio ratų žymės, apgadintas šviesoforo stulpas, už šviesoforo, prie pėsčiųjų tako, ant žolės guli automobilio kairės pusės galinio veidrodžio šukė, nuolauža.
Teismo posėdžio metu V. Laučius pasakojo, kad prieš kelias dienas buvo gavęs žinutę apie savo artimo bičiulio mirtį. Jis teigė gegužės 30 d. nenuvykęs į laidotuves, buvo labai susijaudinęs, pasakojo svarstęs nuvažiuoti į kapines kitą dieną. V. Laučius nurodė, kad tai esą ir padarė, bet prieš tai nuvažiavo į mišką pavaikščioti ir apsiraminti. Prisiminęs, kad automobilio bagažinėje, krepšyje turi butelį alkoholio, V. Laučius sakė, kad didžiąją jo dalį suvartojo, būdamas miške ir galvodamas apie netektį. Jis sakė priėmęs nepateisinamą sprendimą tokios būsenos sėsti už vairo ir važiuoti ieškoti kapinių. Žurnalistas teigė, kad beieškodamas Sudervės kapinių, kuriose prieš tai niekada nėra buvęs, sukėlė situaciją, dėl kurios dabar yra pagrįstai kaltinamas.
V. Laučius pasakojo, kad vartojo brendį, išgėrė jo maždaug kelis šimtus gramų. Kai sėdo prie vairo, jam atrodė, kad gali vairuoti. Žinomas žurnalistas teismą tikino, kad vartoja alkoholį retai, problemų dėl jo neturi.