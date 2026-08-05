Iš viešumos dingusiems Rasai Barauskaitei ir Petrui Dauniui – vėl nemalonumai

Prieš kelis metus P. Daunys buvo patekęs į policijos akiratį, kai iš parduotuvės išėjo nesusimokėjęs už lašišą.
Vėliau garsią porą užgriuvo skundai, kad šie gyvena nuomojamame bute, už kurį nemokėjo.
Dabar portalas alfa.lt skelbia: paaiškėjus, kad į jų namų duris neatidavus skolų gali pasibelsti antstoliai, pora bando slėpti savo turtą.
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Aiškėja, kad žinoma verslininkė, nenorėdama, kad jos turimas prabangus automobilis atidurtų antstolių akiratyje, 2025 m. pabaigoje, prieš pat Kalėdas, savo „Range Rover Evoque“, vertinamą 20 tūkst. eurų suma, dovanojo savo tėvui.
Portalas alfa.lt skelbia, kad ir P.Dauniui gresia likti be automobilio – į jam priklausantį „Mercedes-Benz E 200“ taikosi jau keli antstoliai.
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Mašinai jau apribota naudojimosi teisė šia transporto priemone yra, o pats automobilis yra išregistruotas, jo dalyvavimas eisme draudžiamas.