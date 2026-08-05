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Iš viešumos dingusiems Rasai Barauskaitei ir Petrui Dauniui – vėl nemalonumai

2026 m. rugpjūčio 5 d. 11:33
Lrytas.lt
Prieš kelis metus verslininkė Rasa Barauskaitė ir dainininkas Petras Daunys buvo viena aptariamiausių pramogų pasaulio porų, tačiau pastaruoju metu jų viešumoje nematyti. Ir toks sprendimas ne šiaip sau: pastaraisiais metais jiedu garsėjo skandalais ir toli gražu ne tobulu gyvenimu.
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Prieš kelis metus P. Daunys buvo patekęs į policijos akiratį, kai iš parduotuvės išėjo nesusimokėjęs už lašišą.
Vėliau garsią porą užgriuvo skundai, kad šie gyvena nuomojamame bute, už kurį nemokėjo.
Dabar portalas alfa.lt skelbia: paaiškėjus, kad į jų namų duris neatidavus skolų gali pasibelsti antstoliai, pora bando slėpti savo turtą.

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Aiškėja, kad žinoma verslininkė, nenorėdama, kad jos turimas prabangus automobilis atidurtų antstolių akiratyje, 2025 m. pabaigoje, prieš pat Kalėdas, savo „Range Rover Evoque“, vertinamą 20 tūkst. eurų suma, dovanojo savo tėvui.
Portalas alfa.lt skelbia, kad ir P.Dauniui gresia likti be automobilio – į jam priklausantį „Mercedes-Benz E 200“ taikosi jau keli antstoliai.
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