Iširus O. Pikul ir D. Dirksčio santykiams – netikėta R. Mackevičiaus replika

Socialiniuose tinkluose R. Mackevičius paviešino vaizdo įrašą, kuriame įamžintos akimirkos į pajūryje įvykusio renginio.
Tiesa, internautų dėmesį patraukė ne tik pats vaizdo įrašas, bet ir tai, koks komentaras pasirodė po juo.
Reaguodamas į internautų nuostabą, R. Mackevičius paliko šmaikštų komentarą.
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„Išskyriau porą“, – juokavo jis.
Pašmaikštauti nevengė ir kiti internautai.
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„Lauksim susitaikymo pokalbio“, – rašė vienas jų.
„Čia paslauga buvo“, – pridūrė kitas.
„Naujos laidos konceptas gal bus: „Išskyriau Porą“, – juokavo dar vienas.
Primename, kad žinia apie skyrybas pasklido sekmadienį, o praėjus kelioms dienoms D. Dirkstys pripažino, kad jų santykiai buvo tik projektas.
Vis dėlto, vėliau pora apsigalvojo – tiek Oksana, tiek Dominykas teigė, kad jausmai vienas kitam buvo tikri.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas DirkstysRolandas Mackevičius
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