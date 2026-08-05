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Iširus O. Pikul ir D. Dirksčio santykiams – netikėta R. Mackevičiaus replika

2026 m. rugpjūčio 5 d. 14:01
Lrytas.lt
Pusę metų trukusi verslininkės, vizažistės Oksanos Pikul (42 m.) ir 18 metų jaunesnio kovotojo Dominyko Dirksčio meilės istorija subyrėjo. Pora skirtingais keliais pasuko praėjus vos dienai po apsilankymo „Nepatogių klausimų“ renginyje. Dabar jo vedėjas Rolandas Mackevičius pasidalijo netikėtu juokeliu apie jųdviejų skyrybas.
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Socialiniuose tinkluose R. Mackevičius paviešino vaizdo įrašą, kuriame įamžintos akimirkos į pajūryje įvykusio renginio.
Tiesa, internautų dėmesį patraukė ne tik pats vaizdo įrašas, bet ir tai, koks komentaras pasirodė po juo.
Reaguodamas į internautų nuostabą, R. Mackevičius paliko šmaikštų komentarą.

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„Išskyriau porą“, – juokavo jis.
Pašmaikštauti nevengė ir kiti internautai.
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„Lauksim susitaikymo pokalbio“, – rašė vienas jų.
„Čia paslauga buvo“, – pridūrė kitas.
„Naujos laidos konceptas gal bus: „Išskyriau Porą“, – juokavo dar vienas.
Primename, kad žinia apie skyrybas pasklido sekmadienį, o praėjus kelioms dienoms D. Dirkstys pripažino, kad jų santykiai buvo tik projektas.
Vis dėlto, vėliau pora apsigalvojo – tiek Oksana, tiek Dominykas teigė, kad jausmai vienas kitam buvo tikri.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas DirkstysRolandas Mackevičius
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