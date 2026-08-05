K. Prunskienę puošusi A. Bunikienė pasidalijo jautriais prisiminimais: atskleidė jos savybes

„Kai kurios moterys išeina iš mūsų gyvenimo, bet niekada neišeina iš mūsų atminties... Visą kadenciją turėjau garbę kurti ir puošti Kazimierą Prunskienę.
Šis laikas man liko ne tik kaip profesinė patirtis, bet ir kaip gražus, prasmingas gyvenimo prisiminimas. Kazimiera buvo ypatinga. Puiki politikė, stipri ir išmintinga asmenybė, turinti savo charakterį, savo eleganciją ir nepakartojamą laikyseną.
Tačiau man labiausiai įsiminė žmogus – su savo šiluma, jautrumu, moteriškumu ir vidine stiprybe. Kiekvieną kartą, kurdama jai drabužį, galvodavau ne tik apie tai, kas gražu.
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Norėjosi, kad apranga atskleistų ją pačią – jos charakterį, jos laikyseną, jos išskirtinumą. Juk tikrasis grožis prasideda tada, kai drabužis tampa žmogaus asmenybės tęsiniu.
Šiandien žvelgiu į šias nuotraukas su dideliu švelnumu ir dėkingumu. Už pasitikėjimą, už bendrą kūrybos laiką, už galimybę būti šalia tokios išskirtinės Lietuvos moters.
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Ilsėkitės ramybėje, Ponia Kazimira. Laikas praeina, žmonės išeina, bet tikros asmenybės lieka. Lieka istorijoje, lieka prisiminimuose, lieka širdyje“, – socialiniuose tinkluose rašė ji.
Audronė BunikienėKazimira PrunskienėMirtis
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