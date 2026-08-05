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Kristina Meseguer nustebino: parodė naują mylimąjį? (2)

2026 m. rugpjūčio 5 d. 13:58
Lrytas.lt
Prieš beveik mėnesį verslininkė, nuomonės formuotoja Kristina Meseguer pranešė stulbinančią žinią – jos širdį šildo nauji jausmai. Dabar žinoma moteris paviešino įrašą, kuriame įsiamžino su paslaptingu vyru.
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Įraše matyti, kaip Kristina eina paskui tamsiaplaukį vyrą, o vėliau jiedu susikabina rankomis.
„Kai mažiausiai to tikiesi…“, – prie įrašo rašė K. Meseguer.
Taip pat moteris pridėjo prierašą, kuriame užminė mįslę, kad šis vyras – galimai naujas jos mylimasis.

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„Mano vyro idealas“, – rašė Kristina.
Tiesa, portalui Lrytas paklausus, ar šis vyras yra naujas jos širdies draugas, moteris paliko intrigą.
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Kristina MeseguerSantykiaimylimasis
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