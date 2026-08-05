Įraše matyti, kaip Kristina eina paskui tamsiaplaukį vyrą, o vėliau jiedu susikabina rankomis.
„Kai mažiausiai to tikiesi…“, – prie įrašo rašė K. Meseguer.
Taip pat moteris pridėjo prierašą, kuriame užminė mįslę, kad šis vyras – galimai naujas jos mylimasis.
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„Mano vyro idealas“, – rašė Kristina.
Tiesa, portalui Lrytas paklausus, ar šis vyras yra naujas jos širdies draugas, moteris paliko intrigą.
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„Paliksim ateičiai“, – nedaugžodžiavo ji.
Primename, kad liepos mėnesį K. Meseguer paviešino nuotrauką, kurioje pademonstravo ant piršto užmautą tviskantį žiedą.
„Aš pasakiau „taip“. Būti mergina“, – rašė moteris.
Kristina MeseguerSantykiaimylimasis
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