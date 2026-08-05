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Netikėtai atšaukus visus „Makbeto“ spektaklius – T. Gryn nusivylimas: „Greičiausiai manimi buvo atsikratyta“

2026 m. rugpjūčio 5 d. 18:16
Lrytas.lt
Trečiadienį pasklido netikėta žinia apie atšauktą spektaklį „Makbetas“, kuris turėjo būti rodomas net kelis kartus. Pagrindinį vaidmenį jame atlikti turėjęs aktorius Tadas Gryn neslėpė nusivylimo – jis pripažino, kad iš spektaklio pasitraukė ne pats.
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Įrašas apie atšaukiamus spektaklio rodymus buvo paviešintas oficialioje Juozo Miltinio dramos teatro „Facebook“ paskyroje.
„Informuojame, kad atšaukiami visi suplanuoti spektaklio „Makbetas“ rodymai rugpjūčio 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 26, 27 ir rugsėjo 3, 4, 10 dienomis.
Pinigai bus grąžinti automatiškai atgal į pirkėjo banko sąskaitą per 10 darbo dienų – papildomų veiksmų imtis nereikia.

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Jeigu bilietai pirkti kasoje, maloniai prašome kreiptis el. paštu pagalba@kakava.lt iki rugsėjo 30 dienos (imtinai) prisegant grąžinamus bilietus bei patikslinant banko sąskaitos numerį. Atsiprašome už galimus nepatogumus“, – rašoma pranešime.
Pagrindinį vaidmenį „Makbete“ turėjo atlikti aktorius Tadas Gryn, kuris, kaip skelbė lrt.lt, iš spektaklio pasitraukė ne savo noru.
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„Greičiausiai manimi buvo atsikratyta. Priežasčių nežinau, o gal tai buvo tiesiog noras parodyti savo galią.
Esu sukrėstas, į visus spektaklius buvo išpirkti bilietai. Priešingai, stengiausi, kad spektaklis įvyktų ir būtų rodomas, tačiau iš teatro vadovybės nebuvo jokių pastangų ar noro rasti sprendimą, išskyrus tik savo sąlygų kėlimą su ultimatumu.
Nepaisydamas to, dar šiandien skambinau teatro vadovui, tikėdamasis išspręsti šį klausimą, tačiau buvau ignoruojamas. Tai parodė visišką nepagarbą tiek aktoriams, tiek žiūrovams. Labai gaila kolegų, žiūrovų, kurie norėjo pamatyti spektaklį“, – portalui lrt.lt aiškino aktorius.
Tadas Grynspektaklisspektaklis Makbetas
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