O. Pikul kirto jos santykius su D. Dirksčiu kritikavusiai Monikai Ra: sulaukė atsako

Trečiadienio popietę O. Pikul, pamačiusi Monikos Ra išsakytą nuomonę apie jos ir D. Dirksčio santykius bei viešai nuskambėjusias skyrybas, sureagavo savo socialinių tinklų paskyroje.
Vizažistė „Instagram“ paviešino žinutę, kurioje kirto Monikai Ra ir paragino ją analizuoti santykius, kuriuos ši esą išmano geriau.
„O buvimu n-tąja meiluže žinomam verslininkui ne mirties nuosprendis moteriai? Apie santykius prašom kalbėti, apie santykius, gerb. ponia. Daugiau gal čia numanot ir daugiau pavyks išanalizuoti“, – „Instagram“ istorijoje rašė O. Pikul.
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O. Pikul žodžiai neliko be atsako. Portalui Lrytas susisiekus su Monika Ra ir pasiteiravus, kaip ji vertina viešai jai mestą kaltinimą, rinkodaros specialistė jį kategoriškai paneigė.
„Niekada nebuvau jokio verslininko meilužė. Kai nėra ką pasakyti, sakai bet ką. Bet, žinot, aš išmokau – nereikia nieko niekam įrodinėti.
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Stiprus žmogus neturi poreikio įtikinti viso pasaulio. Jis žino, kas yra. Ir jam visiškai nesvarbu, kokią istoriją apie jį susikūrė kiti“, – portalui Lrytas sakė Monika Ra.
Kritikavo pasirinktą komunikaciją
Primename, kad O. Pikul reakciją išprovokavo Monikos Ra išsakytas vertinimas apie pastarosiomis dienomis viešumoje aptarinėjamą O. Pikul ir D. Dirksčio istoriją.
Po poros skyrybų D. Dirkstys viešai pareiškė, kad pastarųjų mėnesių įvykiai buvo „turinio eksperimentas“. Tiesa, pati O. Pikul tokią buvusio mylimojo pateiktą įvykių versiją neigia.
Vertindama situaciją iš rinkodaros perspektyvos, Monika Ra portalui Lrytas teigė, kad jeigu visa tai iš tiesų buvo sąmoningai suplanuota komunikacijos strategija, trumpalaikį tikslą ji galėjo pasiekti, tačiau ilgainiui toks sprendimas gali atsigręžti prieš pačius jo dalyvius.
„Ar tai buvo gera marketingo strategija? Trumpalaikiai – taip. Ilgalaikiai – katastrofa. Nes piaro kampanija, kuri baigiasi žodžiais „viskas buvo fake“, sunaikina patį svarbiausią dalyką – autentiškumą. Dabar abu yra žmonės, kuriais niekas netikės. O influencerio versle tai yra mirties nuosprendis. Uždirbo šiandien – prarado rytoj“, – Lrytas savo nuomonę dėstė specialistė.
Ji pabrėžė, kad socialiniuose tinkluose sulaukti didelio dėmesio nėra sudėtinga, tačiau kur kas sunkiau išlaikyti auditorijos pasitikėjimą.
„Marketingas nėra tik tai, kiek žmonių apie tave kalba šiandien. Tikras klausimas – ką žmonės apie tave galvos rytoj. Nes kartais trumpalaikis dėmesys tampa ilgalaike pamoka.
Kiekviena žinutė turi pasekmes. Kiekvienas viešas sprendimas formuoja ne tik auditorijos reakciją, bet ir pasitikėjimą. Ir būtent čia prasideda tikroji komunikacijos atsakomybė“, – kalbėjo Monika Ra.
Anot jos, dideli peržiūrų skaičiai ar audringos diskusijos nebūtinai reiškia sėkmingai pasirinktą strategiją.
„Galima laimėti paspaudimus, peržiūras ir diskusijas ir tą padaryti yra labai paprasta. Tačiau galima prarasti tai, ką kurti užtrunka daug ilgiau – reputaciją. Stipriausi yra tie, kurie geba ne tik matyti momentinę naudą, bet ir įvertinti ilgalaikę kainą“, – pridūrė ji.
Monika Ra kritiškai atsiliepė ir apie galimą romantinių santykių naudojimą siekiant visuomenės dėmesio.
„Esu už matomumą – bet jis turi būti gerai apgalvotas ir pastatytas ant įvaizdžio, kuris kuria vertę, o ne ant muilo burbulo, kuris sprogsta. O santykių triukas yra pats banaliausias ir seniausias ėjimas, kokį tik galima sugalvoti – tai rodo, kad kūrybiškumo trūko nuo pat pradžių“, – teigė ji.
Paklausta, kaip po tokios istorijos būtų galima susigrąžinti nusivylusios auditorijos pasitikėjimą, specialistė sakė matanti vieną paprasčiausių kelių.
„Atsiprašyti – geriausias ir patikimiausias būdas. Bet, jei nuoširdžiai, tai manau, kad net tokios garsios skyrybos ir kaltinimai yra tęsiama suplanuota PR kampanija“, – svarstė Monika Ra.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas DirkstysMonika Rachinštein
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