Paviešino nematytus kadrus: Inga ir Aivaras Stumbrai švenčia ypatingą sukaktį

Socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasidalijo elegantiškais kadrais iš Stiklių viešbučio.
Inga rašė, jog su vyru švenčia jau bronzines vestuves.
„22 vestuvių metinės. Ir mūsų nuostabi ir nenuspėjama gyvenimo kelionė tęsiasi“, – socialiniuose tinkluose rašė ji.
Ar „Moterys meluoja geriau“ grįš? Kūrėjai pasiuntė intriguojančią žinutę gerbėjams
Po įrašu pasipylė šiltos gerbėjų reakcijos.
„Ilgos ir tvirtos santuokos“, – rašė viena.
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„Kokie gražūs“, – pridėjo kita.
Inga StumbrienėAivaras Stumbrasvestuvių metinės
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