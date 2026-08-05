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Paviešino nematytus kadrus: Inga ir Aivaras Stumbrai švenčia ypatingą sukaktį

2026 m. rugpjūčio 5 d. 18:56
Lrytas.lt
Verslininkų Ingos (42 m.) ir Aivaro (43 m.) Stumbrų šeimoje – svarbi šventė.
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Socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasidalijo elegantiškais kadrais iš Stiklių viešbučio.
Inga rašė, jog su vyru švenčia jau bronzines vestuves.
„22 vestuvių metinės. Ir mūsų nuostabi ir nenuspėjama gyvenimo kelionė tęsiasi“, – socialiniuose tinkluose rašė ji.

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Po įrašu pasipylė šiltos gerbėjų reakcijos.
„Ilgos ir tvirtos santuokos“, – rašė viena.
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