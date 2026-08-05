Po skyrybų su O. Pikul – netikėtas D. Dirksčio ėjimas: G. Bieliauskaitė paviešino, ką jis darė

Apie O. Pikul ir D. Dirksčio santykius viešai pradėta kalbėti šių metų vasarį. Netrukus pora žengė ir dar rimtesnį žingsnį – balandžio 18-ąją per „UTMA“ kovų turnyrą D. Dirkstys ringe priklaupė ant vieno kelio ir mylimajai pasipiršo.
Vis dėlto sužadėtuvėmis pažymėta meilės istorija ilgai netruko. Sekmadienį O. Pikul socialiniuose tinkluose pranešė, kad jos ir D. Dirksčio santykiai nutrūko. Žinoma moteris taip pat užsiminė, kad jos gyvenime jau atsirado kitas artimas žmogus.
Praėjus vos kelioms dienoms po viešai paskelbtų skyrybų, netikėta situacija pasidalijo ir G. Bieliauskaitė. Antradienio vakarą socialiniuose tinkluose ji parodė, kad sulaukė D. Dirksčio dėmesio.
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Paviešintame vaizdo įraše G. Bieliauskaitė parodė D. Dirksčio siųstas žinutes bei praleistus skambučius.
„Žiekite, kas man iš karto po skyrybų skambinėja, rašinėja...“ – situaciją komentavo ji.
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Tačiau tuo istorija nesibaigė. Į G. Bieliauskaitės filmuojamą vaizdo įrašą netrukus įsitraukė ir jos sužadėtinis, nuomonės formuotojas Haroldas Saprykinas-Sapre.
Jis nusprendė pats kreiptis į D. Dirkstį ir jam perdavė tiesmuką žinutę.
„Nu, seni, mes iš lovos ką tik po antro raundo, netrukdyk mum, nerašinėk, mes labai užsiėmę, nepaeis tau, nepaeis“, – sakė H. Saprykinas-Sapre.
Dominykas DirkstysOksana Pikul-JasaitienėGerda Bieliauskaitė
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