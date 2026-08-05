Rolandas Mackevičius paviešino svarbią žinią: „Tenka pripažinti“

„Nepatogių klausimų“ renginyje Oksaną ir Dominyką kalbinęs Rolandas savo „Instagram“ paskyroje paviešino svarbią informaciją.
Žinomas vyras tikino, kad jo vedamos laidos tikslas nebuvo išskirti porą – viskas nutiko neplanuotai.
„Tenka pripažinti, kad laida „Nepatogūs klausimai“ vėl yra įvykių centre. Po laidos „Nepatogūs klausimai“ Palangoje, po interviu su Oksana Pikul ir Dominyku Dirksčiu pora išsiskyrė.
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Tai nebuvo planuota, tai nebuvo mūsų laidos tikslas, tačiau, deja, mes tikriausiai laidoje paruošėme per daug faktų, testų, kontrolinių klausimų į kuriuos jiems gal buvo nepatogu, sunku atsakyti, gal kartais ir nepavyko, išsiskirdavo istorijos, vietos ir datos ir truputėlį, taip pavadinkim, tiek vienas tiek kitas šiek tiek įkliuvo ir į mūsų paruoštas pinkles.
Gink Dieve, mes tikrai nenorėjom niekam pakenkti, nieko blogo padaryti.
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Rugpjūčio 1-ąją žmonės visą tai turėjo galimybę pamatyti gyvai, patirti, na o dabar be jokios abejonės tai galima pamatyti ir patirti ir visiems, kas ilgai laukė ir prašė.
Pripažinsiu tai nepilnas epizodas, stipriai apkarpėm, nes kai kurias vietas tiesiog nesmagu rodyti, tačiau tai, kas yra jau yra paruošta. Tik tai stiprių nervų žmonėms“, – atviravo R. Mackevičius.
Primename, kad O. Pikul ir D. Dirkstys apie skyrybas pranešė praėjus dienai po to, kai jiedu apsilankė „Nepatogių klausimų“ renginyje.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas DirkstysRolandas Mackevičius
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