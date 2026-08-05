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Tadas Juodsnukis prakalbo apie skaudžią patirtį: „To per jėgą neištrinsi“

2026 m. rugpjūčio 5 d. 12:45
Naują albumą kuriantis Tadas Juodsnukis pristato dar vieną naują dainą – intriguojančiai pavadintą „Šaltos lūpos“. Nors pavadinimas kiek makabriškas, tačiau dainoje niekas nemiršta, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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„Daina – apie svaiginančią meilę, kai įsimyli taip stipriai, kad net skauda. O paskui ta meilė vienam iš jūsų baigiasi. Tarkim, tu dar myli, bet jauti, kad tavęs jau nebemyli. Arba atvirkščiai.
Tos praėjusios meilės simbolis ir yra „šaltos lūpos“, kurios nebeatsako į bučinį. Tas jausmas, kai dar skauda, bet jau turi paleisti“, – dainos simboliką paaiškina dainininkas ir dainos autorius.
Jis įsitikinęs – kiekvienas savo biografijoje turi bent vienas skaudžias skyrybas. Ir tikrai prisimena tą lemiamą paskutinį bučinį į šaltas lūpas.

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„Rašau dainas iš savo patirties arba, kai jos pritrūkstu, pasiremiu draugų istorijomis. Skaudžių skyrybų emocija daugeliui užsilikusi kažkur giliai viduje. Mes dažnai linkę apsimesti, kad jau visai pamiršome, jei mus įskaudino.
Ne tik kitus, bet ir save apgaudinėjame. Jei kas mus tikrai giliai sužeidė, prisiminsim visada. Po kiek laiko tai nebekels didelių emocijų, bet iš atminties to per jėgą neištrinsi. Ir tikrai bus akimirkų, kai dainos žodžiai „šoku su tavo šešėliu“ bus teisingi.
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Tado Juodsnukio dainos „Šaltos lūpos“ klausykitės čia: 
Tadas Juodsnukisnauja daina

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