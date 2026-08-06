Apie išskirtinę žmonos gimtadienio šventę A. Valinskas papasakojo 15min tinklalaidėje „Valinskas žino“.
Nors I. Valinskienė, pasak vyro, didelės gimtadienio šventės nenorėjo ir ragino nieko ypatingo neorganizuoti, A. Valinskas šįkart jos prašymo nepaisė.
Žmonai jis buvo paruošęs staigmeną, apėmusią kelionę žeme, oru ir vandeniu.
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„Atšventėme su siurprizais. Ji, kaip ir visuomet, sakė: nereikia, nenoriu. Na, bet reikia. Sugalvojome, kad šventė turi vykti ir ant žemės, ir ore, ir vandeny. Mes važiavome iki Paluknės oro uosto, skridome su keturviečiu lėktuvėliu tiesiai į Nidą, paskui – į laivą, o ten jau buvo visi draugai ir atšventėme, palydėjome saulę ir taip toliau.
Bet įdomiausia viso šito elemento dalis buvo skrydis. Tai buvo liepos 8 diena, kai nuplovė visus paplūdimius Palangoje, Nidoje – tai buvo tas audros vakaras. Gūsiai buvo apie 30 metrų. 30 metrų yra apie 110 km/val. Na, labai normaliai, smagiai tas lėktuvėlis skrido“, – 15min tinklalaidėje su šypsena pasakojo A. Valinskas.
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Tądien pajūrį talžiusios oro sąlygos kelionei lėktuvu buvo toli gražu ne pačios palankiausios. Vis dėlto A. Valinskas tikino, kad ekstremalus skrydis nei jo, nei jubiliatės neišgąsdino.
„Buvo išties puikus įspūdis“, – sakė jis.
Tačiau įsimintinos Valinskų viešnagės Nidoje istorija vien audringu skrydžiu nesibaigė. Jau kitą dieną porą pasiekė dar viena netikėta žinia – šįkart susijusi su Nidoje kilusiu gaisru.
A. Valinskas prisiminė, kad tuo metu po miestelį net spėjo pasklisti kalbos, esą liepsnos pasiglemžė būtent jų būstą.
„Buvo gaisras, apie kurį rašė visi portalai. Mes kitą dieną su anūke ateiname nuo mūsų jachtos, ir prie to laivo, kur dar vakar šventėme Ingos jubiliejų, stovintis kapitonas sako: „Ko jūs čia? Taigi jūsų namas dega.“ Sakau: na, ne. Pasirodo, kaimyno. Na, įvykis. Visa Nida greitai žinojo, kad neva Valinskų butas sudegė“, – prisiminė jis.
Kalbėdamas tinklalaidėje A. Valinskas neslėpė, kad būtent naujos patirtys ir netikėtumai, jo manymu, gyvenimui suteikia spalvų. Metų skaičius jam taip pat nėra priežastis jaustis vyresniam – priešingai, su bičiuliais jis jaučiasi vis jaunėjantis.
Šią mintį simboliškai atspindėjo ir jubiliejinis I. Valinskienės tortas. Vietoje jos tikrojo amžiaus – 60 – ant jo puikavosi skaičius 16.
Visą laidą žiūrėkite čia: