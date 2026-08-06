Skyrybų išvakarėse jiedu lankėsi iš anksto suplanuotoje Rolando Mackevičiaus laidoje „Nepatogūs klausimai“. Po jos O. Pikul naujienų portalui lrytas teigė, kad nors ir šalia jos jau kitas vyras, bet laida dar daugiau atvėrė daugybę nepatinkančių jai dalykų.
Tuo tarpu laidos vedėjas Rolandas kvietė žiūrovus stebėti laidą, kurią neslėpė: teko karpyti.
„Laida vėl įvykių centre. Po laidos pora išsiskyrė. Tai nebuvo planuota, nebuvo laidos tikslas. Bet, deja, laidoje tikriausiai paruošėme per daug klausimų, kontrolinių testų, į kuriuos ne visada negalėjo atsakyti. Nenorėjome pakenkti ar nieko blogo padaryti“, – kalbėjo R. Mackevičius.
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Tačiau laida įsiutino ir kovotoją. Šis, pasižiūrėjęs sumontuotą laidą, nusprendė pasisakyti, ką galvoja.
„Bet nu koks Rolandas grybas, jei jis ten karpo tuos Go3 epizodus, nes kiek mačiau, pats kelia storie, jod editina, tai kodėl iškerpa esmines vietas?
Jis sako: „Žiūrėk, Oksana sėdi, juokias.“ Tik ji juokias po mano pasakyto sakinio. Aš atsakau: „Iš tavęs“, nes taip viskas ir vartėsi, ir būtent tą mano atsakymą nukerpa, kad atrodytų, jog jis laimėjo tą apsikeitimą.
Arba žiūrovas užduoda provokuojantį klausimą, aš atsakau atgal, mano atsakymą nukerpa. Ir daug tokių situacijų.
Negaliu patikėt, kaip neprofesionalu ir silpna.
Jei jau kerpat – kirpkit visą temą, o ne atskira detales iš sakinio, taip, kad pakeistų visos diskusijos bendrą vaizdą.
Nuo šiol man jis grybas. Jei ten ne jis editino – atsiprašysiu jo, bet tada klausimų turėsim editoriui“, – piktinosi D. Dirkstys.