Pastaruoju metu jie savo seksualumą demonstruoja viešai: buvo rodoma tiesioginė transliacija, kaip jie užsiima lytiniu aktu, o dabar pasiskundė žmonės, matę, kaip viename Klaipėdos paplūdimyje, pora mylėjosi.
Naujienų portalas Lrytas kreipėsi į policijos atstovus. Jie patikino, kad skundų dėl šio įvykio negavo, tačiau nurodė, ko galima tikėtis už tokį elgesį viešoje vietoje.
„481 straipsnis. Nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas 1. Necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių, kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį, užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų“, – Lrytas nurodė policijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė.
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Primename, kad dar liepos pabaigoje pora socialiniame tinkle tiesiogiai transliavo, kaip mylisi už pinigus, o dabar socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdai, kaip Gerda ir Haroldas lytinį aktą atlieka pajūryje.
Diskusijų programėlėje „Dicord“ buvo paviešinti vaizdai prie jūros, viename iš Klaipėdos paplūdimių.
Kanale „Mano vaikas – paauglys“ į grupės sekėjus kreipėsi moteris į kitas mamas, siūlydama atkreipti dėmesį į tai, ką jų paaugliai stebi socialiniuose tinkluose.
„Mielos grupės mamytės ir tėveliai... Tikriausiai dauguma žinote, kokią įtaką socialiniai tinklai turi paaugliams, vaikams ir ypač tai, ką jie žiūri, kokią informaciją įsisavina ir ką žiūri „patyliukais“, žvengdami.
Būkite malonūs, patikrinkite telefonus, paaiškinkite, kokią žalą jaunoms smegenims gali daryti toks turinys. Čia matome soc. tinklų turinio kūrėją Gerdą Bieliauskaitę ir jos vaikiną Haroldą Saprykiną (geriau žinomą kaip Saprė), kuris ir taip pagarsėjęs priekabiavimu prie moterų, nuogas lakstymu gatvėmis...
Panelė garsiai „TikTok“ reklamuoja eiti sekti jos turinį „kitoje platformoje“, ne vieną kartą yra sakiusi, kad „OnlyFans“ kurti yra geriau, nei dirbti paprastą darbą. Pastovūs keiksmai, barniai tiesioginių transliacijų metu gali daryti didelę žalą jūsų vaikams.
Na, o viršūnė yra pornografinis turinys, filmuojamas viešoje vietoje. Taip, čia Baltijos jūros kopose nufilmuotas / nufotografuotas kadras.
O dar kiek kitų jūs nematote, kur keičiamos „Booking“ / „Airbnb“ vietos, kuriose ne poilsiauja, o apsistoja ir ŠEIMOS su vaikais, net nežinodamos, kad ten vyko pornografijos filmavimai.
Didelė auditorijos dalis – vaikai ir paaugliai, kurie „TikTok“ meta jai dovanas, kad ji užsirašytų jų vardus ant savo kūno!
PATIKRINKITE TELEFONUS IR ATSEKITE ŠIUOS ŽMONES!“ – rašė ji ir pridėjo nuotraukų.