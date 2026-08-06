Teatro žvaigždės sugužėjo į Dusetas: pirmasis festivalis pranoko lūkesčius

Beveik dviejų savaičių teatro šventė ir gausūs žiūrovų aplodismentai patvirtino, kad profesionaliam teatrui regionuose yra didžiulis poreikis. Sartų teatro festivalį pristatė „Žiūrovų teatras“. Festivalį kūrė brolio ir sesers tandemas – režisierius Balys Latėnas ir aktorė Emilija Latėnaitė. Profesionalų teatrą į Dusetas jie nusprendė atvežti neatsitiktinai – šiame krašte gimė jų seneliai ir tėtis, čia prabėgo ir jų pačių vaikystės vasaros.
„Dusetos yra mūsų šeimos istorijos dalis, todėl norėjosi čia atvežti profesionalų teatrą ir padovanoti žmonėms tokią kultūros šventę, kokios patys norėtume savo gimtajame krašte. Tikimės, kad šis festivalis taps nauja gražia tradicija“, – sako festivalio šeimininkas, režisierius B. Latėnas.
Liepos 24-rugpjūčio 2 dienomis Dusetose buvo parodyti septyni aukšto meninio lygio spektakliai: Rolando Kazlo premjera „Iš tos nakties“, Lumo studijos „O, Dieve, mano!“, Emilijos Latėnaitės „Kai labai norisi gyventi, bet nežinai kaip“, Raimondo Klezio „Avinai“, Lietuvos nacionalinio dramos teatro „Stand-upas prasmei ir beprasmybei“, Valstybinio Šiaulių dramos teatro „Šok, Edita, šok!“ ir Balio Latėno režisuota teatro komedija „Naujas gyvenimas“.
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Festivalio scenoje pasirodė ryškiausi Lietuvos teatro vardai – Rolandas Kazlas, Vaidotas Martinaitis, Vaidas Baumila, Milda Noreikaitė, Vitalija Mockevičiūtė ir daugelis kitų. Žiūrovai išvydo apdovanojimus pelniusius spektaklius, muzikinius pasirodymus, susitiko su kūrėjais, dalyvavo kultūriniuose renginiuose bei paskaitose.
„Norėjome įrodyti, kad aukščiausio lygio kultūra neturi būti prieinama tik didžiųjų miestų gyventojams. Regionų gyventojai yra lygiai tokie pat smalsūs, jautrūs ir išsiilgę kokybiško teatro. Tikime, kad kultūra turi pasiekti kiekvieną Lietuvos kampelį. Matydami pilnas sales ir žmonių emocijas supratome, kad šio festivalio čia iš tiesų reikėjo“, – sako festivalio organizatorė E. Latėnaitė.
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Festivalis prasidėjo liepos 24-ąją Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje. Jau atidarymo vakarą salė buvo užpildyta iki paskutinės vietos – žiūrovai išvydo specialiai Sartų teatro festivaliui sukurtą Rolando Kazlo ir Justo Juškevičiaus muzikinę-poetinę programą pagal Jono Strielkūno eiles. Per visą festivalį Dusetose buvo pristatyta įvairi programa – nuo jautrių dramų iki šiltų komedijų, vyko susitikimai su kūrėjais, istoriko Eimanto Gudo paskaita su degustacija Vasaknų dvare bei renginiai šeimoms. Organizatorių teigimu, į programą buvo atrinkti spektakliai, kuriuos jie patys labiausiai norėtų parodyti savo gimtajam kraštui.
Pirmojo Sartų teatro festivalio sėkmė parodė, kad profesionalus teatras regionuose nėra vienkartinė iniciatyva – jis gali tapti laukiamu ir reikalingu kasmetiniu kultūros įvykiu. Simboliška festivalio kulminacija tapo rugpjūčio 2-osios vakarą parodyta režisieriaus Balio Latėno gyvenimiška teatro komedija „Naujas gyvenimas“, į kurią bilietai buvo išpirkti dar prieš spektaklį. Pilnutėlė salė ir gausūs žiūrovų aplodismentai tapo gražia pirmojo festivalio pabaiga. Spektaklyje vaidinantis atlikėjas Vaidas Baumila džiaugėsi šilta Dusetų publikos reakcija: „Buvo nepaprastai gera uždaryti pirmąjį Sartų teatro festivalį. Kai salėje nėra nė vienos laisvos vietos, o žmonės taip nuoširdžiai reaguoja į spektaklį, supranti, kad teatras neturi geografijos – jis vienodai stipriai veikia visur.“ Jam antrino ir Zarasų rajono merė Nijolė Guobienė, linkėdama, kad Sartų teatro festivalis taptų kasmetine tradicija.
Po sėkmingo pasirodymo Dusetose komedija „Naujas gyvenimas“ rudenį leidžiasi į gastroles po vienuolika Lietuvos miestų. Tai spektaklis, pasakojantis apie netikėtus santykius, drąsą laužyti nusistovėjusias taisykles ir įprastus gyvenimo pasirinkimus. Scenoje susitinka puikiai Lietuvos žiūrovams pažįstami aktoriai Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas, o prie jų prisijungia Vaidas Baumila, pirmą kartą žengiantis į teatro komedijos žanrą. Bilietus į rudens turo spektaklius platina kakava.lt.
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